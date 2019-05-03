Monica Iozzi diz que sofre assédio desde que ficou loira

Crédito: Reprodução/Instagram @monica.iozzi

Monica Iozzi, 37, está com os fios platinados para viver sua personagem na nova novela da Globo, "A Dona do Pedaço", de uma forma que nem mesmo os amigos a reconhecem mais. As longas mechas escuras ficaram para trás., 37, está com ospara viver sua personagem na nova novela da, de uma forma que nem mesmo os amigos a reconhecem mais.

A mudança brusca foi uma escolha da própria atriz, mas ela afirma que não é fã do novo visual. "Prefiro as morenas. Achei interessante que quando fui tingir o cabelo, eu era a única morena do salão. Que relação é essa que nós, mulheres brasileiras, temos? Que fetiche é esse, essa coisa ariana e nórdica?", questionou Iozzi em evento de lançamento da novela.

Além disso, a atriz revelou que, após pintar os fios, percebeu um assédio maior. "Fazia muito tempo que eu não ouvia um 'psiu' na rua, e agora está uma coisa quase insuportável", disse.

"Outro dia estava de moletom, andando com minhas cachorras, de chinelo e com o cabelo preso. [...] Um moço parou o carro e falou 'ô loira'. Eu achei que era um conhecido meu. Era um homem que não deveria ter feito isso, a gente sabe, mas é uma coisa que nunca aconteceu comigo morena. [...] Acho que assim que acabar o trabalho, vou voltar a ser morena. Talvez eu raspe a cabeça. É verdade."

A atriz mudou a cor do cabelo há mais de 40 dias, mas diz que ainda não se reconhece no espelho. Ela lembra um episódio em que estava no hospital e se assustou com uma mecha de cabelo seu, que caiu sobre o rosto. "Achei que era um bicho, porque era uma coisa branca. Dei um grito, a enfermeira veio, mas lembrei. 'Era só meu cabelo'".

Iozzi também conta que enfrenta um processo para se acostumar com a nova cor, ainda mais porque "o loiro não te permite sair de casa sem se maquiar". "Eu saio e foda-se (sic), mas se for para trabalhar, não dá para não passar nada, se não você fica inteira amarela".

Além disso, ela diz que cuidar do cabelo platinado é trabalhoso, uma vez que há uma preocupação de secar e escovar os fios todos os dias, gastando "milhões de reais".

Todo o trabalho é válido para compor a personagem. Além do platinado, Iozzi já teve o cabelo ruivo e preto azulado para outros papéis. "Eu tenho uma paixão tão grande pela minha profissão que acho que se o personagem pede alguma coisa, não penso duas vezes".

"Pela minha vontade, não sei se algum dia eu ficaria platinada e de chapinha. Sou uma pessoa que nem gosta muito de pintar o cabelo. [...] Mas acho que cabe muito nessa personagem", conta. "Porque não é um loiro sexy 'fui para a praia'. É uma assinatura. Ela chega no lugar e algum impacto causa. [...] Uma das coisas mais bacanas da nossa profissão é poder mudar e gosto disso."

Walcyr Carrasco, Iozzi interpreta Kim, uma empresária que coordena a carreira das principais blogueiras e influenciadoras. Sua principal cliente é a personagem de Paolla Oliveira, Vivi. Na nova novela da faixa das 21h, de, Iozzi interpreta Kim, uma empresária que coordena a carreira das principais blogueiras e influenciadoras. Sua principal cliente é a personagem de, Vivi.

Iozzi diz que está pesquisando e aprendendo muito sobre o mundo das influenciadoras digitais, e conta que está mais antenada e questionando a moda em diversos parâmetros. "É um universo muito diferente do meu, mas estou encantada", diz. "Você se comunica muito pela forma como se veste".

A personagem surge como um contraponto na vida de Iozzi, uma vez que a atriz apagou recentemente seus perfis no Facebook e Twitter.

"Eu resolvi sair do Facebook porque é muita coisa. Na hora que você vê, já se passaram três horas do seu dia. E eu estava com três redes sociais, então deixei o Twitter para lá. Mesmo assim, era muito tempo, muita coisa, e deixei o Facebook para lá. Acho que existe uma leveza ainda no Instagram, que se perdeu um pouco no Facebook", diz.