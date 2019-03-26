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Cerimônia íntima

Modelo brasileira Barbara Fialho se casa com filho de Bob Marley

A cerimônia simples se deu na igreja Senhor do Bonfim, na cidade onde a modelo nasceu e cresceu

Publicado em 26 de Março de 2019 às 12:41

Publicado em 

26 mar 2019 às 12:41
Crédito: Reprodução/Instagram @wepickoficial
A modelo brasileira Barbara Fialho, 31, se casou com o empresário Rohan Marley, 46, filho do cantor Bob Marley, morto em 1981, no último sábado, 23. A cerimônia ocorreu em Montes Claros, Minas Gerais.
A cerimônia simples se deu na igreja Senhor do Bonfim, na cidade onde a modelo nasceu e cresceu. Fãs e cerca de 70 convidados foram à cerimônia.
Ainda no Brasil, Barbara publicou na tarde desta segunda-feira, 25, um story comendo pastel ao lado do marido em uma lanchonete.
Ela integra o grupo de modelos da marca de lingerie Victoria's Secret e lançou a música Um Beijo ao lado do neto de Bob Marley, Jo Mersa Marley, em novembro de 2018.
Em entrevista concedida ao E+ recentemente, a modelo afirmou que tem interesse em seguir a carreira de cantora.

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