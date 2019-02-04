Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Muita concentração"

Mister Brasil 2019, funkeiro diz nem pensar em sexo durante preparação

Ainda neste ano, Sérgio Fialho vai representar o Brasil no Peru durante o Mister Universo 2019
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

04 fev 2019 às 16:03

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 16:03

Sérgio Fialho é funkeiro e foi coroado Mister Brasil 2019 Crédito: CO Assessoria/Divulgação
Música e passarela serão colegas de Sérgio Fialho, o funkeiro que se lançou no mundo dos concursos de beleza e agora conquistou título de Mister Brasil 2019. Ainda neste ano, vai ao Mister Universo 2019, tentar a sorte na competição máxima de beleza internacional, neste ano, no Peru.
Crédito: CO Assessoria/Divulgação
No Brasil, Fialho será coroado como mister no próximo dia 17 de fevereiro, mas desde já se prepara para a etapa internacional. O funkeiro divide a agenda entre vida nos palcos e academias - e isso tudo sem medo de assumir sua metrossexualidade: “Acho que foi minha metrossexualidade que chamou a atenção dos organizadores”.
Crédito: CO Assessoria/Divulgação
Muita concentração e nada de pensar em sexo
Sérgio Fialho, Mister Brasil 2019
Até o concurso no Peru, o artista concentrará todas suas forças na preparação e vai se esquivar até de sexo. Questionado sobre o palco e as competições, ele declara: “São duas paixões que se completam: a música, minha vida e a competição é meu hobby”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Sexo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados