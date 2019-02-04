Mister Brasil 2019, funkeiro diz nem pensar em sexo durante preparação

Música e passarela serão colegas de Sérgio Fialho, o funkeiro que se lançou no mundo dos concursos de beleza e agora conquistou título de Mister Brasil 2019. Ainda neste ano, vai ao Mister Universo 2019, tentar a sorte na competição máxima de beleza internacional, neste ano, no Peru.
No Brasil, Fialho será coroado como mister no próximo dia 17 de fevereiro, mas desde já se prepara para a etapa internacional. O funkeiro divide a agenda entre vida nos palcos e academias - e isso tudo sem medo de assumir sua metrossexualidade: “Acho que foi minha metrossexualidade que chamou a atenção dos organizadores”.
Muita concentração e nada de pensar em sexo
Até o concurso no Peru, o artista concentrará todas suas forças na preparação e vai se esquivar até de sexo. Questionado sobre o palco e as competições, ele declara: “São duas paixões que se completam: a música, minha vida e a competição é meu hobby”.