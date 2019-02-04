Mister Brasil 2019, funkeiro diz nem pensar em sexo durante preparação

Sérgio Fialho é funkeiro e foi coroado Mister Brasil 2019 Crédito: CO Assessoria/Divulgação

Música e passarela serão colegas de Sérgio Fialho, o funkeiro que se lançou no mundo dos concursos de beleza e agora conquistou título de Mister Brasil 2019. Ainda neste ano, vai ao Mister Universo 2019, tentar a sorte na competição máxima de beleza internacional, neste ano, no Peru.

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No Brasil, Fialho será coroado como mister no próximo dia 17 de fevereiro, mas desde já se prepara para a etapa internacional. O funkeiro divide a agenda entre vida nos palcos e academias - e isso tudo sem medo de assumir sua metrossexualidade: “Acho que foi minha metrossexualidade que chamou a atenção dos organizadores”.

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Muita concentração e nada de pensar em sexo Sérgio Fialho, Mister Brasil 2019