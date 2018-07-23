Miss Bumbum 2018 vai ao Japão representar o Brasil em concurso

Dizem que, às vezes, o infortúnio de uma pode ser a felicidade de outros. Verdade ou não, depois de Rosie Oliveira ter que cancelar sua ida ao Japão por causa do visto negado, a atual Miss Bumbum teve de ser substituída às pressas por Carine Felizardo, vencedora da edição de 2012. Estou muito feliz de estar do outro lado do mundo representando o concurso, diz Carine sobre a troca. Para quem não lembra, Carine venceu a edição que deu o título de vice Miss Bumbum para Andressa Urach.