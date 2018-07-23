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Miss Bumbum 2018 vai ao Japão representar o Brasil em concurso

Carine se vestiu de gueixa e posou para fotos oficiais; lá, ela participa da versão japonesa do Miss Bumbum

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 13:24
Carine Felizardo, Miss Bumbum 2018 Crédito: Fitness Angel/CO Assessoria
Dizem que, às vezes, o infortúnio de uma pode ser a felicidade de outros. Verdade ou não, depois de Rosie Oliveira ter que cancelar sua ida ao Japão por causa do visto negado, a atual Miss Bumbum teve de ser substituída às pressas por Carine Felizardo, vencedora da edição de 2012. Estou muito feliz de estar do outro lado do mundo representando o concurso, diz Carine sobre a troca. Para quem não lembra, Carine venceu a edição que deu o título de vice Miss Bumbum para Andressa Urach.
Carine se vestiu de gueixa e posou para fotos oficiais do evento que ganhou o nome Fitness Angel. O jornalista e criador do concurso, Cacau Oliver, será um dos jurados do evento que também ganhará uma versão na Polônia no mês de setembro.
A edição Brasil começará com a tradicional corrida na Avenida Paulista ao comando do vice BBB 2018 Kaysar Dadour, no dia 6 de agosto.

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