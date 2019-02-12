Michel Teló promete moda sertaneja em bloco de Carnaval em São Paulo

Michel Teló Crédito: Reprodução/Instagram @micheltelo

Engana-se quem pensa que a moda de viola vai ficar de fora da folia de São Paulo. Michel Teló, 38, voz sertaneja do sucesso "Ai se eu te pego", vai estrear, neste ano, um bloco de Carnaval na capital paulista.

A concentração do "Bem sertanejo" acontece no dia 3 de março, às 15h, no parque do Ibirapuera. "O bicho vai pegar, vai ser uma festa linda. Eu to só imaginando a gente fazendo uma festa linda de Carnaval. Vai ser um dia que a gente vai cantar umas modas sertanejas, mas também estamos preparando uma apresentação muito especial", afirmou Michel Teló em uma rede social.

A apresentação vai contar ainda com a participação do cantor sertanejo Juninho Campos.

"Bem Sertanejo" é também o nome de um musical que conta a vida de Michel Teló, além da trajetória e a da formação da música caipira e da cultura interiorana no Brasil. Escrito e dirigido por Gustavo Gasparani, a apresentação, que passou por São Paulo no fim do ano passado, destaca a vida do cantor interior, com suas tradições e costumes.