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CARNAVAL

Michel Teló promete moda sertaneja em bloco de Carnaval em São Paulo

Concentração será no parque do Ibirapuera

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:31

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:31

Michel Teló Crédito: Reprodução/Instagram @micheltelo
Engana-se quem pensa que a moda de viola vai ficar de fora da folia de São Paulo. Michel Teló, 38, voz sertaneja do sucesso "Ai se eu te pego", vai estrear, neste ano, um bloco de Carnaval na capital paulista. 
A concentração do "Bem sertanejo" acontece no dia 3 de março, às 15h, no parque do Ibirapuera. "O bicho vai pegar, vai ser uma festa linda. Eu to só imaginando a gente fazendo uma festa linda de Carnaval. Vai ser um dia que a gente vai cantar umas modas sertanejas, mas também estamos preparando uma apresentação muito especial", afirmou Michel Teló em uma rede social. 
A apresentação vai contar ainda com a participação do cantor sertanejo Juninho Campos. 
"Bem Sertanejo" é também o nome de um musical que conta a vida de Michel Teló, além da trajetória e a da formação da música caipira e da cultura interiorana no Brasil. Escrito e dirigido por Gustavo Gasparani, a apresentação, que passou por São Paulo no fim do ano passado, destaca a vida do cantor interior, com suas tradições e costumes.
Atualmente, Michel Teló está de férias em Orlando, nos EUA, ao lado da mulher, a atriz e apresentadora Thais Fersoza, 34, e dos filhos, Melinda e Teodoro. A família só deve retornar ao Brasil na véspera do Carnaval.

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