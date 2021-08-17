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Mesmo baixando preço para R$ 70 mi, triplex de Luciana Gimenez encalha

Apresentadora baixou o preço em R$ 10 milhões, mas ainda não achou compradores

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 09:57
A apresentadora Luciana Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
A maravilhosa cobertura de Luciana Gimenez, localizada no Parque Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, está longe de conseguir um comprador. O triplex em que viveu com Marcelo de Carvalho está desde 2017 disponível no mercado imobiliário e, com a dificuldade de venda, teve o preço reduzido em R$ 10 milhões. Segundo o Extra, a cobertura - avaliada em R$ 80 milhões - está à venda por R$ 70 milhões.
Também não é para menos o valor alto. O triplex é a junção de dois apartamentos da cobertura e conta com 2.200 mil metros quadrados de área. São sete suítes ao todo, sendo duas com 350 m² cada - um apartamento de quatro quartos fácil - e contando com hidromassagem, closet e sala de massagem.
Imagens do triplex que Luciana Gimenez está vendendo em São Paulo
Imagens do triplex que Luciana Gimenez está vendendo em São Paulo Crédito: Divulgação
A propriedade conta com acabamentos em mármore importado preto e branco e possui várias salas decoradas no estilo neoclássico, lembrando palácios da era vitoriana. Acha pouco? O triplex ainda conta com heliponto e 14 vagas na garagem.
Quer mais excusividade? Sala de cinema para 16 pessoas, estúdio de música, sala de jogos, além área de cobertura com churrasqueira, lounge e vista skyline - de onde se vê São Paulo por vários ângulos - fazem parte do pacote.
O prédio ainda tem acesso exclusivo ao Shopping Cidade Jardim, spa e uma unidade de Medicina Diagnóstica do Hospital Albert Einstein. O condomínio sai por R$ 25 mil.

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