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K-pop

Membros do BTS estão em lista das 100 pessoas mais influentes do mundo

O grupo de K-pop BTS entrou pela primeira vez para a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time em 2019

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 19:58

Publicado em 

17 abr 2019 às 19:58
O grupo de K-pop BTS entrou pela primeira vez para a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time em 2019. Todos os anos, a publicação divulga a chamada Time 100, elegendo as pessoas que mais de destacaram em áreas como música, cinema, esporte, política e ciência.
O grupo coreano de k-pop BTS Crédito: Reprodução
"Nos últimos anos, o grupo de K-pop tomou a indústria musical como uma tempestade - quebrando recordes de vendas, conquistando elogios e atuando em todo o mundo para audiências incríveis - o tempo todo permanecendo como embaixadores exemplares de sua cultura coreana. Mas por trás dessas três letras estão sete jovens surpreendentes que acreditam que a música é mais forte que as barreiras da linguagem", escreveu a cantora Halsey. Cada integrante da lista da Time recebeu uma descrição feita por outra personalidade.
Além do BTS, outros artistas musicais também garantiram seu lugar na lista, como Khalid, Ariana Grande, Taylor Swift e Lady Gaga. As atrizes Sandra Oh, Emilia Clarke, Brie Larson, Glenn Close e Yalitza Aparicio, assim como os atores Mahershala Ali e Rami Malek, foram nomeados como pessoas influentes em 2019.
O único representante do Brasil na lista foi o presidente Jair Bolsonaro, que integrou a categoria "líderes".

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