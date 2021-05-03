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27 anos de união

Melinda e Bill Gates anunciam fim do casamento

Eles afirmaram que criaram "três crianças incríveis" e construíram uma fundação que trabalha para permitir às pessoas uma "vida saudável e produtiva"

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 19:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2021 às 19:10

Bill Gates, fundador da Microsoft, e sua esposa, Melinda, anunciaram nesta segunda-feira (3) que estão se separando, "após muita reflexão". Eles afirmaram, por meio de nota, que nos últimos 27 anos, criaram "três crianças incríveis" e construíram uma fundação que trabalha no mundo todo para permitir às pessoas uma "vida saudável e produtiva".

Melinda e Bill Gates não estão mais juntos
Melinda e Bill Gates não estão mais juntos Crédito: Reprodução Facebook Bill Gates
Gates, bilionário que deixou a presidência da Microsoft em 2014, ofereceu ao menos US$ 1,75 bilhão à reação global à pandemia de Covid-19 através da Fundação Bill e Melinda Gates - o que inclui apoio a alguns fabricantes de vacinas, diagnósticos e tratamentos em potencial.
Eles anunciaram que irão continuar trabalhando juntos na fundação, que combate a pobreza e doenças infecciosas.
O filantropo é a quarta pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes, e acumula um patrimônio de cerca de US$ 124 bilhões.

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