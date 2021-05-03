Melinda e Bill Gates anunciam fim do casamento

Bill Gates, fundador da Microsoft, e sua esposa, Melinda, anunciaram nesta segunda-feira (3) que estão se separando, "após muita reflexão". Eles afirmaram, por meio de nota, que nos últimos 27 anos, criaram "três crianças incríveis" e construíram uma fundação que trabalha no mundo todo para permitir às pessoas uma "vida saudável e produtiva".