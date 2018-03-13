Mel Maia recebe críticas sobre seu corpo e é defendida por Alice Wegmann

A atriz Mel Maia, de apenas 13 anos, foi criticada por seguidores no Instagram após postar uma foto de biquíni. Enquanto alguns diziam que ela estava se expondo demais, outros começaram a criticá-la por ter supostamente usado Photoshop na foto. Uma pequena parcela de seguidores ainda criticou o corpo da atriz.

Mel postou um vídeo logo em seguida tentando acabar com as críticas e seguidores começaram a defendê-la, dizendo que ela não precisava provar nada a ninguém. A também atriz Alice Wegmann, que teve problemas com distúrbios alimentares e aceitação do seu próprio corpo, engrossou o coro daqueles que defenderam a atriz.