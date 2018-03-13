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POLÊMICA

Mel Maia recebe críticas sobre seu corpo e é defendida por Alice Wegmann

Fãs acusaram a atriz de usar Photoshop em foto postada em seu Instagram

Publicado em 13 de Março de 2018 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 14:10
A atriz Mel Maia, de apenas 13 anos, foi criticada por seguidores no Instagram após postar uma foto de biquíni. Enquanto alguns diziam que ela estava se expondo demais, outros começaram a criticá-la por ter supostamente usado Photoshop na foto. Uma pequena parcela de seguidores ainda criticou o corpo da atriz.
Mel postou um vídeo logo em seguida tentando acabar com as críticas e seguidores começaram a defendê-la, dizendo que ela não precisava provar nada a ninguém. A também atriz Alice Wegmann, que teve problemas com distúrbios alimentares e aceitação do seu próprio corpo, engrossou o coro daqueles que defenderam a atriz.
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"Mel, você é linda. Saiba disso, antes de tudo. Depois, saiba também que se tiver celulites, dobrinhas, marquinhas ou o que for: você é tão linda quanto", escreveu Alice. "Não precisa provar nada a ninguém, flor. O corpo bonito é aquele que tem uma alma bonita habitando ali. E você é dessas. Talentosa, forte, vibrante, e muito maior. Deixa os comentários de lado e vai dar seu mergulho no mar. Um cheiro", finalizou Alice em seu comentário.

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