Meghan Markle diz estar fora das redes sociais: 'é um vício como muitos outros'

A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official

Meghan Markle decidiu se afastar das redes sociais para autopreservação e segurança da família. A atriz foi constantemente assediada desde que se casou com o príncipe Harry, em maio de 2018.

Em entrevista à Fortune nesta terça-feira, 13, a duquesa de Sussex desabafou sobre a decisão de se afastar do Twitter e Instagram.

"Eu fiz uma escolha pessoal de não ter nenhuma conta, então, não sei o que está por aí. E, de muitas maneiras, isso é útil para mim. Tenho muitas preocupações por pessoas que se tornaram obcecadas por isso. E é uma parte tão importante da nossa cultura diária para tantas pessoas que é um vício como muitos outros", analisou.

Meghan também questiona o perfil de quem usa sistematicamente as redes sociais: "Existe muito pouca coisa neste mundo ou situações em que você pode chamar a pessoa que está se envolvendo com isso de usuário".

Ela e o príncipe Harry são pais de Archie, de 1 ano de idade. Em janeiro de 2020, o casal decidiu renunciar a funções de alto escalão da família real britânica. Eles abriram mão dos privilégios para buscar independência financeira nos Estados Unidos.

"Temos a intenção de nos retirarmos como membros de primeiro escalão da família real e trabalhar para adquirir independência financeira, sem deixar de apoiar plenamente à sua majestade, a rainha (Elizabeth II)", afirmou o comunicado do Palácio de Buckingham na época. Ao mesmo tempo, diversas publicações relataram que Harry temia pela segurança da família diante do assédio vivido por eles.