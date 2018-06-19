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SAÚDE

MC Pikachu passa bem após cirurgia para retirar tumor do cérebro

'Está acordado e bem', diz produtor do funkeiro

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 22:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 22:45
MC Pikachu deu entrada no hospital após show em Manaus (AM) Foto: Crédito: Instagram/MC Pikachu
MC Pikachu está bem após a cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro, na tarde desta segunda (18). A informação é do seu produtor Pedro Júnior, mais conhecido como Pedrinho. "Ele está acordado e bem. A cirurgia deu tudo certo", disse ao jornal Extra.
A previsão de alta não foi informada pelo produtor. MC Pikachu está internado desde o dia 11 de junho. A cirurgia começou por volta de 13h e teve duração de quatro horas. 
 
Tudo começou após Pikachu sentir fortes dores de cabeça durante show que fez em Manaus. Ele foi internado e diagnosticado com um tumor no cérebro. Ele compartilhou a má notícia com seus fãs durante uma live que fez no Instagram no domingo, 17.
"Orem por mim, certo? Tamo junto, amo vocês. E logo, logo eu tô na pista de novo, quebrando tudo. É nóis [sic]. Um beijo. Obrigado", disse Pikachu, cujo nome verdadeiro é Matheus Sampaio Correa.

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