MC Pikachu passa bem após cirurgia para retirar tumor do cérebro

MC Pikachu deu entrada no hospital após show em Manaus (AM) Foto: Crédito: Instagram/MC Pikachu

MC Pikachu está bem após a cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro, na tarde desta segunda (18). A informação é do seu produtor Pedro Júnior, mais conhecido como Pedrinho. "Ele está acordado e bem. A cirurgia deu tudo certo", disse ao jornal Extra.

A previsão de alta não foi informada pelo produtor. MC Pikachu está internado desde o dia 11 de junho. A cirurgia começou por volta de 13h e teve duração de quatro horas.





Tudo começou após Pikachu sentir fortes dores de cabeça durante show que fez em Manaus. Ele foi internado e diagnosticado com um tumor no cérebro. Ele compartilhou a má notícia com seus fãs durante uma live que fez no Instagram no domingo, 17.