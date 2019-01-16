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Mayra Cardi é denunciada pelo Ministério Público, diz colunista

Segundo informações do colunista Leo Dias, coach é acusada de exercício ilegal da profissão

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 11:20

Publicado em 

16 jan 2019 às 11:20
A coach Mayra Cardi posa em escritório que possui em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi
Mayra Cardi está sendo denunciada pelo Ministério Público por exercício ilegal da profissão. Segundo informações do colunista Leo Dias, Mayra é sócia da empresa "Seca Você Renove", que presta consultoria sobre alimentação e vida saudável. 
No entanto, Mayra não é nutricionista, mas sim coach. 
A ação contra Mayra, segundo o colunista, foi conduzida pela Justiça do Rio, mas agora está temporariamente até que a seccional de São Paulo possa assumir o caso.
De acordo com Leo Dias, o processo cita: "A prática ilegal da profissão se deu por meio virtual, embora não haja certeza de onde a autora (Mayra) prestava suas consultas, mas que é certo que o WhatsApp com prefixo de São Paulo é utilizado". 
Procurada pelo colunista, Mayra alertou que só atua como coach e não como nutricionista e que não há nada de ilegal nisso. 

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