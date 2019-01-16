Mayra Cardi é denunciada pelo Ministério Público, diz colunista

A coach Mayra Cardi posa em escritório que possui em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi

Mayra Cardi está sendo denunciada pelo Ministério Público por exercício ilegal da profissão. Segundo informações do colunista Leo Dias, Mayra é sócia da empresa "Seca Você Renove", que presta consultoria sobre alimentação e vida saudável.

No entanto, Mayra não é nutricionista, mas sim coach.

A ação contra Mayra, segundo o colunista, foi conduzida pela Justiça do Rio, mas agora está temporariamente até que a seccional de São Paulo possa assumir o caso.

De acordo com Leo Dias, o processo cita: "A prática ilegal da profissão se deu por meio virtual, embora não haja certeza de onde a autora (Mayra) prestava suas consultas, mas que é certo que o WhatsApp com prefixo de São Paulo é utilizado".