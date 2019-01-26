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"Só quer aparecer"

Marquezine se revolta com fãs após pedir ajuda a vítimas de Brumadinho

Atriz foi acusada de só querer aparecer e não de realmente ajudar as vítimas da lama

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 14:55

Publicado em 

26 jan 2019 às 14:55
Crédito: Reprodução/Instagram @affectionbrunam
Diversas celebridades usaram as redes sociais nesta sexta (25) para expressar revolta com o rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG) e para pedir ajuda às vítimas do desastre.
Foi o caso de Bruna Marquezine, 23, que fez uma série de postagens com fotos do ocorrido, endereços que estão recebendo doações, informações sobre desaparecidos e críticas à Vale -empresa responsável pela barragem.
Mas as publicações não foram bem recebidas por alguns internautas, que a acusaram, por meio de comentários, de não estar fazendo nada em prol das vítimas.
Revoltada com as mensagens, Marquezine respondeu uma delas e publicou uma imagem de seu texto para que todos os seus seguidores pudessem vê-lo.
"Quem disse? Que inferno! Já está insuportável! As pessoas só sabem apontar dedos, ofender, diminuir, humilhar as outras", disse em resposta a um internauta que havia escrito que "ela mesma não faz nada [para ajudar as vítimas]".
"Só querem causar, lacrar na internet! Até num momento extremamente triste como esse! Estão sem limites, sem amor, sem empatia! Eu vou ter que postar aqui cada comprovante de depósito feito para ajudar seja lá quem for? E se eu fizer isso, você vai vir aqui dizendo que eu estou querendo aparecer? Que quero me promover usando o sofrimento dos outros? Chega! Eu estou perdendo a fé no ser humano. Que Deus tenha piedade de nós", finalizou.

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