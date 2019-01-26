Marquezine se revolta com fãs após pedir ajuda a vítimas de Brumadinho

Crédito: Reprodução/Instagram @affectionbrunam

Diversas celebridades usaram as redes sociais nesta sexta (25) para expressar revolta com o rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG) e para pedir ajuda às vítimas do desastre.

Foi o caso de Bruna Marquezine, 23, que fez uma série de postagens com fotos do ocorrido, endereços que estão recebendo doações, informações sobre desaparecidos e críticas à Vale -empresa responsável pela barragem.

Mas as publicações não foram bem recebidas por alguns internautas, que a acusaram, por meio de comentários, de não estar fazendo nada em prol das vítimas.

Revoltada com as mensagens, Marquezine respondeu uma delas e publicou uma imagem de seu texto para que todos os seus seguidores pudessem vê-lo.

"Quem disse? Que inferno! Já está insuportável! As pessoas só sabem apontar dedos, ofender, diminuir, humilhar as outras", disse em resposta a um internauta que havia escrito que "ela mesma não faz nada [para ajudar as vítimas]".