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Após polêmica

Marquezine deixa a folia de lado e curte piscina com Izabel Goulart

Depois de apostar em fios longos, loiros e curtos, a atriz apareceu com suas mechas naturais e biquíni preto

Publicado em 09 de Março de 2019 às 21:22

Publicado em 

09 mar 2019 às 21:22
Bruna Marquezine deixa a folia de Carnaval de lado e curte piscina com Izabel Goulart Crédito: Reprodução/Instagram
Longe da folia do Carnaval, Bruna Marquezine, 23, foi flagrada neste sábado (09) curtindo a piscina de um hotel em Ipanema, Rio, ao lado da modelo Izabel Goulart e amigos.
Depois de apostar em fios longos, loiros e curtos, a atriz apareceu com suas mechas naturais e biquíni preto, enquanto mexia no celular.
O descanso ao sol vem após dias de festa em Salvador e no Rio de Janeiro. Na capital baiana, Bruna curtiu o blocos de Anitta e Ivete Sangalo. Já na Sapucaí, ela deu um show de rebolado durante o show de Ludmilla, no Nosso Camarote, mesmo local em que supostamente seu ex Neymar teria trocado beijos com Anitta.
Nessa sexta-feira (08) Marquezine reativou a conta no Instagram com um texto em agradecimento à atriz Maisa. Ela havia deixado a rede na noite da última segunda-feira (04) pouco depois de curtir uma publicação do promoter David Brazil, que insinuava haver um romance entre Neymar e Anitta. Primeiro, a atriz deixou de seguir a cantora e depois desativou sua conta na rede social.
Nos últimos dias, Bruna também usou sua conta no Twitter para postar um texto da cantora americana Taylor Swift, 29, apontando como os comentários de internautas podem ser nocivos. "Pode inundar seu cérebro com imagens do que você não é, como está falhando ou com quem está em um local mais frio do que você", afirmava.
Marquezine não comentou, no entanto, o suposto beijo envolvendo Neymar e Anitta. A cantora chegou a desmentir e afirmou que não é amiga da ex do jogador, mas depois admitiu que pode tê-lo beijado sim: "Não só ele, mas metade do camarote, 50%. Eu falei que se fosse para fazer uma lista de pessoas que eu beijei, ia ter que fazer uma bíblia", disse.

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