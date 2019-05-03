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Quebrou o silêncio

Marina Ruy Barbosa revela crises após polêmica do divórcio de Loreto

Atriz falou sobre o caso em entrevista à revista Marie Claire

Publicado em 

03 mai 2019 às 14:23

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 14:23

Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
Sem revelar nada era visível ver que Marina Ruy Barbosa estava sentida por ser apontada como pivô da separação de José Loreto e Débora Nascimento. A atriz de "O Sétimo Guardião" falou à revista Marie Claire que sofreu com episódios de crises de ansiedade por conta de toda a situação e garantiu, durante a entrevista, que não teve nenhum envolvimento com o ator
"Não vejo sentido em falar sobre um assunto que não é meu, não faz parte da minha vida. Claro que eu não tive nenhum tipo de envolvimento com ele (José Loreto). E só", declarou, continuando: "Obviamente, ter meu nome nisso me abalou. Tive crises de ansiedade e momentos bem conturbados. Foram dias intensos, sem que eu entendesse muito bem o que estava acontecendo".
RECEBEU APOIO
Marina contou que
buscou ajuda ouvindo músicas para se acalmar
e ficou cercada da família e amigos. "Várias mulheres, incluindo atrizes, me procuraram para dizer: 'Olha, mesmo que tenha acontecido alguma coisa, tudo bem, você não precisa ser metralhada por causa disso. Saiba que você pode contar comigo", completou. 
Apesar de tudo isso, a ruiva também destacou que nada a tirou do foco do trabalho como intérprete de Luz, em "O Sétimo Guardião". "Nada mudou. Não atrasei, não faltei e não deixei de fazer nada. Cumpri tudo como o previsto e os roteiros não foram afetados por minha causa", falou. 

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