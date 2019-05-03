Marina Ruy Barbosa revela crises após polêmica do divórcio de Loreto

Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa

Marina Ruy Barbosa estava sentida por ser apontada como pivô da separação de José Loreto e Débora Nascimento. A atriz de "O Sétimo Guardião" falou à revista Marie Claire que sofreu com episódios de crises de ansiedade por conta de toda a situação e garantiu, durante a entrevista, que não teve nenhum envolvimento com o ator. Sem revelar nada era visível ver queestava sentida por ser apontada como pivô da separação de. A atriz defalou à revista Marie Claire que sofreu com episódios depor conta de toda a situação e garantiu, durante a entrevista, que

"Não vejo sentido em falar sobre um assunto que não é meu, não faz parte da minha vida. Claro que eu não tive nenhum tipo de envolvimento com ele (José Loreto). E só", declarou, continuando: "Obviamente, ter meu nome nisso me abalou. Tive crises de ansiedade e momentos bem conturbados. Foram dias intensos, sem que eu entendesse muito bem o que estava acontecendo".

RECEBEU APOIO

Marina contou que

buscou ajuda ouvindo músicas para se acalmar

e ficou cercada da família e amigos. "Várias mulheres, incluindo atrizes, me procuraram para dizer: 'Olha, mesmo que tenha acontecido alguma coisa, tudo bem, você não precisa ser metralhada por causa disso. Saiba que você pode contar comigo", completou.