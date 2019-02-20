Marina Ruy Barbosa é flagrada sem aliança em shopping, diz colunista

Acompanhada da mãe e aparentemente abatida, Marina Ruy Barbosa foi flagrada passeando no Shopping da Gávea sem usar aliança, segundo informações do colunista Leo Dias.
De acordo com ele, o episódio pode ilustrar uma possível crise no casamento da global com Alexandre Negrão após ela se envolver na polêmica do divórcio entre José Loreto e Débora Nascimento.
Marina é apontada como pivô da separação do colega de "O Sétimo Guardião" e deixou de ser seguida por várias amigas atrizes em um boicote.
A Leo Dias, a assessoria de imprensa da atriz explicou que ela sempre tira a aliança para gravar e passou o dia envolvida com filmagens da novela da Globo.