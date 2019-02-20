Marina Ruy Barbosa é flagrada sem aliança em shopping, diz colunista

Acompanhada da mãe, Marina Ruy Barbosa é flagrada passeando sem aliança após polêmica sobre divórcio de José Loreto e Débora Nascimento Crédito: WhatsApp/Reprodução/Coluna Leo Dias

Acompanhada da mãe e aparentemente abatida, Marina Ruy Barbosa foi flagrada passeando no Shopping da Gávea sem usar aliança, segundo informações do colunista Leo Dias.

De acordo com ele, o episódio pode ilustrar uma possível crise no casamento da global com Alexandre Negrão após ela se envolver na polêmica do divórcio entre José Loreto e Débora Nascimento.

Marina é apontada como pivô da separação do colega de "O Sétimo Guardião" e deixou de ser seguida por várias amigas atrizes em um boicote.