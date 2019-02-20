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Marina Ruy Barbosa é flagrada sem aliança em shopping, diz colunista

Atriz se envolveu em polêmica de separação entre José Loreto e Débora Nascimento

Publicado em 

20 fev 2019 às 13:16

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 13:16

Acompanhada da mãe, Marina Ruy Barbosa é flagrada passeando sem aliança após polêmica sobre divórcio de José Loreto e Débora Nascimento Crédito: WhatsApp/Reprodução/Coluna Leo Dias
Acompanhada da mãe e aparentemente abatida, Marina Ruy Barbosa foi flagrada passeando no Shopping da Gávea sem usar aliança, segundo informações do colunista Leo Dias. 
De acordo com ele, o episódio pode ilustrar uma possível crise no casamento da global com Alexandre Negrão após ela se envolver na polêmica do divórcio entre José Loreto e Débora Nascimento. 
Marina é apontada como pivô da separação do colega de "O Sétimo Guardião" e deixou de ser seguida por várias amigas atrizes em um boicote. 
A Leo Dias, a assessoria de imprensa da atriz explicou que ela sempre tira a aliança para gravar e passou o dia envolvida com filmagens da novela da Globo. 

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