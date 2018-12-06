Marina Ruy Babosa recebe cantada de Roberto Carlos, diz colunista

Roberto Carlos beija a mão de Marina Ruy Barbosa: noite de gravação de especial de fim de ano para a Globo Crédito: Divulgação/Reprodução

Roberto Carlos cantou "Na Paz do Seu Sorriso" ao lado de Marina Ruy Barbosa, para o seu especial de fim de ano na Globo, que neste ano vai ao ar no dia 21 de dezembro.

Ao final da gravação, segundo o colunista Leo Dias, o Rei perguntou qual era o segredo da personagem Luz - papel de Marina em "O Sétimo Guardião" - para se comunicar com o gato Leon.

Marina riu e, de acordo com Leo Dias, respondeu que se ele quisesse ela poderia ensiná-lo a se comunicar com o gato.