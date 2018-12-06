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Durante gravação

Marina Ruy Babosa recebe cantada de Roberto Carlos, diz colunista

Fato teria acontecido durante a gravação do especial de fim de ano da Globo, que vai ao ar no dia 21 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 12:06

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 12:06

Roberto Carlos beija a mão de Marina Ruy Barbosa: noite de gravação de especial de fim de ano para a Globo Crédito: Divulgação/Reprodução
Roberto Carlos cantou "Na Paz do Seu Sorriso" ao lado de Marina Ruy Barbosa, para o seu especial de fim de ano na Globo, que neste ano vai ao ar no dia 21 de dezembro.
Ao final da gravação, segundo o colunista Leo Dias, o Rei perguntou qual era o segredo da personagem Luz - papel de Marina em "O Sétimo Guardião" - para se comunicar com o gato Leon. 
Marina riu e, de acordo com Leo Dias, respondeu que se ele quisesse ela poderia ensiná-lo a se comunicar com o gato. 
Sem perder a pose, o capixaba retrucou: "Com o gato não... Só com a gata". 

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