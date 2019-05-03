Marido de Caroline Bittencourt terá que explicar acidente à polícia

Nos próximos dias as autoridades devem convocar o marido de Caroline Bittencourt, o empresário Jorge Sestini, para explicar detalhes sobre o acidente que matou a modelo.
Segundo informações da revista Contigo!, ele terá que explicar à polícia como a modelo caiu da lancha. Até agora ele não teria conseguido dar mais detalhes por conta do choque de perder a esposa.
O casal navegava em
e imediações, no litoral paulista, e até o momento o que se sabe é que a região foi atingida por um forte temporal, com
ventos de mais de 100 km/h
.
O empresário foi resgatado no mar três horas depois.