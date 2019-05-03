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Investigações

Marido de Caroline Bittencourt terá que explicar acidente à polícia

Autoridades vão questionar como aconteceu a queda da modelo

Publicado em 

03 mai 2019 às 13:17

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 13:17

O empresário Jorge Sestini e a modelo Caroline Bittencourt Crédito: Reprodução/Instagram @rustico_e_romantico
Nos próximos dias as autoridades devem convocar o marido de Caroline Bittencourt, o empresário Jorge Sestini, para explicar detalhes sobre o acidente que matou a modelo
Segundo informações da revista Contigo!, ele terá que explicar à polícia como a modelo caiu da lancha. Até agora ele não teria conseguido dar mais detalhes por conta do choque de perder a esposa. 
O casal navegava em
Ilhabela
e imediações, no litoral paulista, e até o momento o que se sabe é que a região foi atingida por um forte temporal, com
ventos de mais de 100 km/h
O empresário foi resgatado no mar três horas depois. 

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