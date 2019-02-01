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ARMAS

Marido da cantora americana Pink ensina filha de 7 anos a atirar

Carey Hart afirma que enxerga prática como esporte e recebe elogios de internautas

Publicado em 

01 fev 2019 às 16:28

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 16:28

01/02/2019 - Willow, de 7 anos, atinge pequenos alvos em longa distância. Foto: I Crédito: nstagram / @hurtluck
O marido da cantora norte-americana Pink, Carey Hart, gerou polêmica no Instagram na quarta-feira, 30, ao deixar a filha do casal, Willow, de 7 anos, atirar com um rifle, nos Estados Unidos.
"Ela está ficando muito boa e consegue atingir uma placa de 30 centímetros a 30 metros de distância. Willow está ficando muito boa", afirma.
A publicação gerou uma reação positiva por boa parte de muitos internautas. "Isso é fantástico. Educar as crianças a respeitar e entender a segurança de uma arma é gratificante", escreveu um usuário da rede social.
Por outro lado, algumas pessoas não gostaram da atitude do pai. "É por isso que os Estados Unidos é o país mais afetado do mundo por tragédias com arma de fogo", analisou um crítico.
Carey Hart afirmou que educação armamentista evita que as crianças de hoje se tornem a estatística de amanhã e que muitas formas de tiro são para esporte olímpico. "Estou passando ensinamentos sobre armas de fogo, como lidar com elas, atirar, guardá-las e evitar passá-las para as mãos de pessoas sem educação. Conhecimento é poder", disse.
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