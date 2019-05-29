Mariana Goldfarb revela ter sofrido de anorexia há dois anos

Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Mariana Goldfarb, 29, abriu o jogo e falou abertamente, e pela primeira vez, sobre o momento mais delicado de sua vida: a sua luta contra a anorexia entre 2016 e 2017. Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, ela revelou que passava o dia inteiro sem comer e que, à noite, ingeria uma barra de chocolate para vomitar depois.

"Ao longo dos anos eu fui me reprimindo de comer e fui ficando inimiga da comida, achando que se eu comesse mesmo que alguma coisa saudável que iria me fazer mal e eu iria engordar, não pegaria trabalho e não teria dinheiro", explicou a modelo, sobre a época em que precisava ser magra para desfilar pelas passarelas.

Segundo o desabafo, a fase foi tão ruim que ela começou a se achar insuficiente, feia e gorda, já que, segundo Mariana, muita gente a julgava "por causa das sobrancelhas, das sardas e pela maneira como se vestia". "Comecei a achar que tinha que fazer alguma coisa para melhorar [a imagem], e aí eu parei de comer", destaca.

Mulher de Cauã Reymond, 39, ator que também foi casado com Grazi Massafera, Mariana contou ainda que ficava em jejum de 18 a 20 horas por dia e que, por conta disso, começou a passar mal em locais como na academia. A anorexia começou a afetar também seu próprio relacionamento com o ator global e com seus amigos.

"Não saia para comer com meus amigos, comia só proteína. Não comia pizza, uma massa, um arroz, e isso me afastou de muita gente. De repente fiquei uma pessoa triste que ninguém queria ficar perto. Fui me afastando da família e do meu atual marido, meu namorado na época." Mariana e Cauã Reymond estão juntos, entre idas e vindas, desde 2016. Cauã e Mariana se casaram em abril deste ano.