Maria Gadu critica comentário de Túlio Gadêlha em foto com Fátima Bernardes

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes passaram o fim de semana em clima agradável e em contato com os animais em um sítio. O deputado federal publicou um foto de ambos, mas foi criticado pela cantora Maria Gadu e pelo ator Dado Dolabella.
Na imagem, a apresentadora da Globo aparece ao lado do namorado e, ao fundo, algumas vacas. Na legenda, ele disse: "Namorada boa é aquela que tá contigo até na hora de ordenhar a vaquinha". Maria Gadu comentou a foto apontando o machismo subliminar e o maus-tratos contra animais.
"Dois casos graves de machismo. Namorada boa é namorada que não se condiciona a especifismo algum. Não existe 'namorada boa é a que... bla bla bla'", disse ela.
"Vaca é feminino e mexer nas tetas também te coloca numa situação delicada. Sem contar as condições absurdas e cruéis. Vamos indo juntos até onde?", questionou a cantora.
No embalo da crítica, o ator Dado Dolabella, que é vegano, se manifestou: "Deixem os animais em paz!", escreveu.