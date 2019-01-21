TRETA

Maria Gadu critica comentário de Túlio Gadêlha em foto com Fátima Bernardes

'Caso grave de machismo', disse a cantora; ela e Dado Dolabella também citaram os maus-tratos contra animais em imagem que deputado federal e apresentadora aparecem à frente de algumas vacas

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 19:14

Publicado em 

21 jan 2019 às 19:14
Fátima Bernardes com o namorado, o deputado Túlio Gadelha Crédito: Reprodução/Instagram
Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes passaram o fim de semana em clima agradável e em contato com os animais em um sítio. O deputado federal publicou um foto de ambos, mas foi criticado pela cantora Maria Gadu e pelo ator Dado Dolabella.
Na imagem, a apresentadora da Globo aparece ao lado do namorado e, ao fundo, algumas vacas. Na legenda, ele disse: "Namorada boa é aquela que tá contigo até na hora de ordenhar a vaquinha". Maria Gadu comentou a foto apontando o machismo subliminar e o maus-tratos contra animais.
"Dois casos graves de machismo. Namorada boa é namorada que não se condiciona a especifismo algum. Não existe 'namorada boa é a que... bla bla bla'", disse ela.
"Vaca é feminino e mexer nas tetas também te coloca numa situação delicada. Sem contar as condições absurdas e cruéis. Vamos indo juntos até onde?", questionou a cantora.
No embalo da crítica, o ator Dado Dolabella, que é vegano, se manifestou: "Deixem os animais em paz!", escreveu.
21/01/2019 - Maria Gadu e Dado Dolabella criticam foto de Túlio Gadêlha Crédito: Instagram/@tulio.gadelha

