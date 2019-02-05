Marcos Mion mostra reação dos filhos ao vê-lo sem barba pela 1ª vez

05/02/2019 - Marcos Mion sem barba Crédito: Instagram / @marcosmion

O apresentador Marcos Mion resolveu cortar a barba que vinha cultivando ao longo dos últimos anos e mostrou a reação de seus filhos Romeo, 13, Donatella, 10 e Stefano, 8, ao se depararem com o "novo rosto" do pai em seu Instagram na segunda-feira, 4.

Segundo Mion, foi a "primeira vez que meus filhos me viram sem barba na vida". Ao revelar sua decisão em mudar o visual, a reação dos três foi unânime: "Não!". Na sequência, brincaram, em coro: "Vai ficar feio! Vai ficar feio!".