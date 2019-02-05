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MUDANÇA

Marcos Mion mostra reação dos filhos ao vê-lo sem barba pela 1ª vez

Apresentador adotava o visual barbudo há mais de uma década

Publicado em 

05 fev 2019 às 15:26

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 15:26

05/02/2019 - Marcos Mion sem barba Crédito: Instagram / @marcosmion
O apresentador Marcos Mion resolveu cortar a barba que vinha cultivando ao longo dos últimos anos e mostrou a reação de seus filhos Romeo, 13, Donatella, 10 e Stefano, 8, ao se depararem com o "novo rosto" do pai em seu Instagram na segunda-feira, 4.
Segundo Mion, foi a "primeira vez que meus filhos me viram sem barba na vida". Ao revelar sua decisão em mudar o visual, a reação dos três foi unânime: "Não!". Na sequência, brincaram, em coro: "Vai ficar feio! Vai ficar feio!".
"Pra alguns é nostalgia do Piores (Clipes do Mundo, programa que apresentava na MTV), pra dona Suzana virei meu tio, mas fato é que agora dá pra ver que minha barba ficou branca muito cedo!", complementou o apresentador.

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