Márcio Kieling acumula dívida de R$ 40 mil em condomínio, diz colunista

O ator Márcio Kieling Crédito: Reprodução/Instagram @marciokieling

Marcio Kieling, 41, se mudou recentemente da casa que morava com a esposa e o filho. Mas, de acordo com a coluna de Fábia Oliveira, o ator deixou para trás uma dívida de R$ 40 mil de condomínio.

A casa de Kieling ficava em um condomínio fechado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a colunista, o valor mensal que deveria ser pago era de R$ 600,00 e foi ajustado recentemente para R$ 900,00.

Afastado das telinhas desde 2017, quando fez uma participação na novela "Sol Nascente" (Globo), o ator está atualmente trabalhando para o lançamento da peça "Ao Anoitecer", que aguarda arrecadação online para sua montagem.

"O intuito de estarmos criando esse financiamento coletivo é a situação delicada que estamos vivendo no país. Não existe incentivo/investimento cultural e acreditamos que essa é uma plataforma interessante para viabilizarmos o nosso projeto", descreve o site que arrecada contribuições.