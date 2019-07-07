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Na garganta

Maquiador Duda Molinos morre de câncer aos 54 anos

Duda era considerado um dos maiores nomes da beleza no Brasil

Publicado em 

07 jul 2019 às 18:54

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 18:54

O maquiador Duda Molinos, um dos maiores do Brasil, morreu neste domingo (7) aos 54 anos de idade. O profissional de beleza lutava contra um câncer na garganta.
O maquiador Duda Molinos Crédito: Reprodução/Instagram @eu_alessandrafaria
Molinos morreu no apartamento em que morava na avenida Paulista, em São Paulo.
Conhecido por maquiar personalidades e atrizes como Claudia Raia, Luana Piovani, Ana Paula Arósio e a apresentadora Ana Maria Braga, Molinos sempre aparecia em programas de televisão.
O maquiador nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele participou como coordenador de beleza de desfiles de nomes importantes como Paco Rabanne, Pierre Cardin, Dior e outros realizados no Brasil.
Atualmente Duda Molinos era colunista da revista Quem Acontece, oferecendo aos leitores dicas de maquiagem.

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