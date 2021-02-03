Mansão de Walter Mercado é colocada à venda por R$ 2 milhões; fotos

O imóvel originalmente foi anunciado por quase meio milhão de dólares pelo site Realtor. Agora, o preço caiu para US$ 395 mil, o que equivale a pouco mais de R$ 2,1 milhões pela cotação atual.

A propriedade tem 774 metros quadrados e é decorada com cores vibrantes. O imóvel possui seis quartos, cinco banheiros, piscina com gazebo e é localizado em uma área conhecida como "área exclusiva" - a casa fica no Condomínio Villas de Cupey, em San Juan, capital de Porto Rico.