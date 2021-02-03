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774 metros quadrados

Mansão de Walter Mercado é colocada à venda por R$ 2 milhões; fotos

Imóvel de seis quartos e cinco banheiros fica em condomínio fechado de San Juan, capital de Porto Rico, e é anunciado por quase 400 mil dólares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2021 às 09:07

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 09:07

O astrólogo Walter Mercado
O astrólogo Walter Mercado Crédito: Reprodução/Instagram @arteymediord
Walter Mercado, famoso astrólogo que ficou famoso nos anos 1990 com seus comerciais de TV e bordão "ligue djá", morreu em 2019 aos 87 anos de idade. Mas só agora, nas últimas semanas, é que a mansão de propriedade do empresário, em Porto Rico, foi colocada à venda. 
O imóvel originalmente foi anunciado por quase meio milhão de dólares pelo site Realtor. Agora, o preço caiu para US$ 395 mil, o que equivale a pouco mais de R$ 2,1 milhões pela cotação atual. 

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A propriedade tem 774 metros quadrados e é decorada com cores vibrantes. O imóvel possui seis quartos, cinco banheiros, piscina com gazebo e é localizado em uma área conhecida como "área exclusiva" - a casa fica no Condomínio Villas de Cupey, em San Juan, capital de Porto Rico. 
Imagem mostra parte da mansão que era do astrólogo famoso Walter Mercado, em Porto Rico
Imagem mostra parte da mansão que era do astrólogo famoso Walter Mercado, em Porto Rico Crédito: Realtor/Reprodução
Imagem mostra parte da mansão que era do astrólogo famoso Walter Mercado, em Porto Rico
Imagem mostra parte da mansão que era do astrólogo famoso Walter Mercado, em Porto Rico Crédito: Realtor/Reprodução
Imagem mostra parte da mansão que era do astrólogo famoso Walter Mercado, em Porto Rico
Imagem mostra parte da mansão que era do astrólogo famoso Walter Mercado, em Porto Rico Crédito: Realtor/Reprodução

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