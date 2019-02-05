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Carnaval 2019

Mangueirense, Alcione aceita convite para desfilar pela Portela

A canção da Portela feita para o desfie de 2019 venceu a eleição de melhor enredo promovida pelo Observatório de Carnaval da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Publicado em 

05 fev 2019 às 18:04

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 18:04

Crédito: Reprodução/Instagram @alcionemarrom
A cantora Alcione, 71, não será exclusiva da Mangueira, sua escola do coração, no Carnaval de 2019.
Marrom, que é mangueirense "roxa", vai deixar a rivalidade da avenida de lado para sair -também- pela Portela no desfile de Carnaval das escolas do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí.
O convite foi feito no sábado (2) pelo presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães. Neste ano, a escola entrará na avenida homenageando Clara Nunes (1942-1983), cantora por quem Alcione tem grande admiração.
Chamado "Na Madureira Moderníssima, Hei Sempre de Ouvir Cantar uma Sabiá", o enredo da Portela vai relembrar o repertório musical de Clara Nunes, que chegou a puxar sambas da escola na avenida.
A canção da Portela feita para o desfie de 2019, inclusive, venceu a eleição de melhor enredo promovida pelo Observatório de Carnaval da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Já no desfile da Mangueira, Alcione será Dandara, mulher de Zumbi dos Palmares. O enredo da agremiação verde e rosa, "História pra ninar gente grande", vai homenagear heróis brasileiros.
As duas escolas vão desfilar na mesma data, dia 4 de março. Enquanto a Portela será a terceira escola a entrar na avenida, a Mangueira será a sexta agremiação a desfilar.

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