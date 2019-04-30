Mamma Bruschetta vai a festa acompanhada e revela que voltou a namorar

Segundo informações do colunista, a apresentadora fez mistério sobre o atual status, mas revelou quedepois de quatro décadas afastada até de beijos. "Nós somos amigos. Nos conhecemos há 4 anos. É um grande menino. Eu tenho uma admiração muito grande por ele", disse ela, se referindo ao acompanhante, que retrucou: "Foi amor à primeira vista". O jovem é Lucas Feitosa.