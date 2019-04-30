Mamma Bruschetta vai a festa acompanhada e revela que voltou a namorar

Mamma Bruschetta quebrou um jejum de 40 anos quando apareceu acompanhada recentemente na festa de aniversário de Caíque e Carlinhos Aguiar, que aconteceu na Granja Julieta, em São Paulo.
Segundo informações do colunista Leo Dias, a apresentadora fez mistério sobre o atual status, mas revelou que decidiu voltar a namorar depois de quatro décadas afastada até de beijos. "Nós somos amigos. Nos conhecemos há 4 anos. É um grande menino. Eu tenho uma admiração muito grande por ele", disse ela, se referindo ao acompanhante, que retrucou: "Foi amor à primeira vista". O jovem é Lucas Feitosa.
"Eu nem lembrava mais como era beijar na boca. Descobri no ano passado. Eu sou a mais nova velha adolescente do pedaço", finalizou.