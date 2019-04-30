Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após 40 anos

Mamma Bruschetta vai a festa acompanhada e revela que voltou a namorar

Apresentadora decidiu voltar a namorar após 40 anos sem nem beijar na boca, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 12:24

Publicado em 

30 abr 2019 às 12:24
Mamma Bruschetta e Lukas Feytoza Crédito: Reprodução/Instagram @lukasfeytoza
Mamma Bruschetta quebrou um jejum de 40 anos quando apareceu acompanhada recentemente na festa de aniversário de Caíque e Carlinhos Aguiar, que aconteceu na Granja Julieta, em São Paulo. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, a apresentadora fez mistério sobre o atual status, mas revelou que decidiu voltar a namorar depois de quatro décadas afastada até de beijos. "Nós somos amigos. Nos conhecemos há 4 anos. É um grande menino. Eu tenho uma admiração muito grande por ele", disse ela, se referindo ao acompanhante, que retrucou: "Foi amor à primeira vista". O jovem é Lucas Feitosa. 
"Eu nem lembrava mais como era beijar na boca. Descobri no ano passado. Eu sou a mais nova velha adolescente do pedaço", finalizou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados