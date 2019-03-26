Maisa Silva dá cerimônia de casamento para garçom

04/01/2019 - Maisa Silva em viagem de férias a Miami Crédito: Instagram/@maisa

Maisa Silva ajudou o garçom Zico a se comunicar com gringos num restaurante de São Paulo em janeiro e no último domingo, 24, a apresentadora o chamou para o programa da Eliana.

O convite não era apenas para os dois se verem. Maisa o proporcionou uma série de surpresas: Zico e sua esposa Crenilda, que é diarista, ganharam uma cerimônia de casamento e ele reencontrou seus irmãos, com quem não tinha contato há 30 anos.