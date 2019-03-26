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SOLIDÁRIA

Maisa Silva dá cerimônia de casamento para garçom

Homem não sabia falar inglês e apresentadora auxiliou no atendimento a clientes gringos; ação viralizou e ela o reencontrou após dois meses

Publicado em 26 de Março de 2019 às 17:47

Publicado em 

26 mar 2019 às 17:47
04/01/2019 - Maisa Silva em viagem de férias a Miami Crédito: Instagram/@maisa
Maisa Silva ajudou o garçom Zico a se comunicar com gringos num restaurante de São Paulo em janeiro e no último domingo, 24, a apresentadora o chamou para o programa da Eliana.
O convite não era apenas para os dois se verem. Maisa o proporcionou uma série de surpresas: Zico e sua esposa Crenilda, que é diarista, ganharam uma cerimônia de casamento e ele reencontrou seus irmãos, com quem não tinha contato há 30 anos.
"Após nove anos de amor e cumplicidade, a história de vocês vai começar com um novo capítulo. Estão preparados para trocar alianças?", perguntou a também atriz ao casal. Assista abaixo à homenagem:

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