Maisa Silva dá cerimônia de casamento para garçom

Maisa Silva ajudou o garçom Zico a se comunicar com gringos num restaurante de São Paulo em janeiro e no último domingo, 24, a apresentadora o chamou para o programa da Eliana.
O convite não era apenas para os dois se verem. Maisa o proporcionou uma série de surpresas: Zico e sua esposa Crenilda, que é diarista, ganharam uma cerimônia de casamento e ele reencontrou seus irmãos, com quem não tinha contato há 30 anos.
"Após nove anos de amor e cumplicidade, a história de vocês vai começar com um novo capítulo. Estão preparados para trocar alianças?", perguntou a também atriz ao casal. Assista abaixo à homenagem: