Maiara revela detalhes de como conseguiu fisgar Fernando Zor

23/05/2019 - Fernando Zor com Maiara Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Maiara, 31, que faz dupla sertaneja com a gêmea Maraisa, revelou que teve de ser persistente para que o namorado, o cantor Fernando Zor, 35, dupla de Sorocaba, 38, desse bola para ela. A artista bateu um papo com o influenciador Matheus Mazzafera no canal dele.

De acordo com ela, o começo da conquista foi difícil, mas a iniciativa partiu dela. "Falei que ele não iria me dar chance, mas eu não conseguia largar o homem, eu ficava insistindo. Insisti, insisti, tinha hora que ele não queria, mas eu insisti, insisti, até que consegui. Foi na insistência mesmo", revelou a artista.

Por mais que se conhecessem há anos, o começo da união é celebrado em 23 de dezembro de 2018. O namoro decolou depois de um show em conjunto que as dupla fizeram. De lá para cá, o casal não se desgrudou mais, mesmo que para isso eles tenham de fazer alguns esforços.

"Até que dá muito certo porque quando eu posso eu venho [até ele], quando ele pode ele vem, tem chamada de vídeo. Agora no final de semana ele acompanhou um dia de show. Mas já falei, a gente tem que fazer um esforcinho mesmo", diz ela.