Maiara e Fernando desbancam Beyoncé e Jay-Z como casal mais ouvido

Engana-se quem pensa que o casal Beyoncé, 37, e Jay-Z, 49, tem as músicas mais ouvidas no universo das plataformas streaming. Levantamento feito pela Deezer aponta que as canções de Maiara, 31, dupla de Maraisa, e Fernando Zor, 35, parceiro de Sorocaba, foram as mais acessadas nos últimos 12 meses. Fernando e Maiara assumiram um romance esse ano.
Enquanto a música mais ouvida das irmãs mato-grossenses é "Traí Sim" (Ao Vivo), a da dupla masculina é "Cada um na Sua" (Ao Vivo).
O segundo lugar fica com Beyoncé e Jay-Z. Apesar dos 12 milhões de fãs no aplicativo, a maior quantidade dentre os músicos, eles são desbancados pela dupla de namorados brasileiros. A música mais ouvida da norte-americana é "Halo", enquanto a de seu marido é "Numb/Encore".
Na lista ainda há espaço para Lexa e Guimê, na terceira colocação, com "Sapequinha" e "País do Futebol", respectivamente, e Mallu Magalhães e Marcelo Camelo, na décima posição. Enquanto a música mais ouvida dela na plataforma é "Você Não Presta", a de Camelo é "As Quatro Estações" (Acústico MTV).