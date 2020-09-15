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Mãe do ator Rafael Vitti é vítima de extorsão e criminosos são presos em flagrante

Valéria Alencar foi chantageada por dois falsos jornalistas

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 12:10
João Vitti e Valéria Alencar estão juntos há 25 anos, mas só oficializou o casório no dia 11 de dezembro com a presença dos filhos Francisco e Rafael Vitti a nora Tatá Werneck e a neta Clara Maria
João Vitti e Valéria Alencar estão juntos há 25 anos, mas só oficializou o casório no dia 11 de dezembro com a presença dos filhos Francisco e Rafael Vitti a nora Tatá Werneck e a neta Clara Maria Crédito: Instagram/valeriaalencarvitti
A atriz Valéria Alencar Vitti, 55, mãe do ator Rafael Vitti e sogra de Tatá Werneck, foi vítima de extorsão de um casal que se passava por jornalistas. Os criminosos pediram dinheiro para a artista, através do WhatsApp, em troca de não vazar informações pessoais na mídia.
Em nota oficial, a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que os criminosos foram presos em flagrantes no último domingo (13), em Botafogo.
A entrega do valor seria realizada em frente a uma igreja no bairro localizado na zona sul do Rio, mas equipes da 10º DP foram até o local e capturaram o casal em flagrante.

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De acordo com os agentes, a dupla enviou diversas mensagens por um aplicativo para a vítima informando que se o dinheiro exigido por eles não fosse pago eles iriam divulgar os áudios.
Os criminosos foram encaminhados para a audiência de custódia.
Valéria Alencar é casada com João Vitti desde 1996, e além de Rafael Vitti, 24, ela também é mãe de Francisco, 23.

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