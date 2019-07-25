Mãe de Ferrugem chora e diz que filho foi discriminado por ser branco

foi aotomar café da manhã comnesta quinta (25). Durante o papo dos dois, quem apareceu na tela do estúdio foi ado cantor,, para falar um pouco da trajetória do filho na arte. Durante o depoimento, ela disse que ele sofreu muito por ser

"Me emociona muito porque... falar que ele já foi até muito humilhado para chegar onde chegou. O próprio preconceito, porque todo mundo vê que ele é um menino muito branquinho, da pele muito branca, ruivo, cheio de sardas, e olhavam para ele e diziam: 'Ele? Esse moleque aí, branco, azedo?'. Ele vivia dizendo: 'Mãe, não dá! Eu quero, mas é muito difícil!'. Eu falei: 'Você vai continuar'", disse.