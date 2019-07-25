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"Branco azedo"

Mãe de Ferrugem chora e diz que filho foi discriminado por ser branco

"Você vai continuar", disse ela, como conselho a ele quando ele reclama do preconceito
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 jul 2019 às 13:41

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 13:41

Maristela Falide, a mãe do cantor Ferrugem dá depoimento do filho ao programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
Ferrugem foi ao "Mais Você" tomar café da manhã com Ana Maria Braga nesta quinta (25). Durante o papo dos dois, quem apareceu na tela do estúdio foi a mãe do cantor, Maristela Falide, para falar um pouco da trajetória do filho na arte. Durante o depoimento, ela disse que ele sofreu muito por ser branco
"Me emociona muito porque... falar que ele já foi até muito humilhado para chegar onde chegou. O próprio preconceito, porque todo mundo vê que ele é um menino muito branquinho, da pele muito branca, ruivo, cheio de sardas, e olhavam para ele e diziam: 'Ele? Esse moleque aí, branco, azedo?'. Ele vivia dizendo: 'Mãe, não dá! Eu quero, mas é muito difícil!'. Eu falei: 'Você vai continuar'", disse. 
No fim do programa, de surpresa, Maristela apareceu ao vivo no estúdio de Ana Maria Braga cantando "Primavera", de Tim Maia, para o filho. Em seguida, Ferrugem acompanhou a mãe no dueto, emocionado. 

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