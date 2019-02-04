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Madonna brinca em foto sozinha: "fã do Benfica cercada por seus amigos

Prestes a lançar nova música, cantora assistiu ao jogo de futebol do filho pelo time Benfica, de Portugal

Publicado em 

04 fev 2019 às 15:31

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 15:31

Madonna no VMA 2018 Crédito: Reprodução/Instagram @williamsvicente
Com uma nova música prestes a ser lançada, a cantora Madonna assistiu neste final de semana a um jogo de futebol do filho David Banda, de 13 anos, que joga em uma divisão de base pelo time Benfica, de Portugal.
Na foto, capturada por sua filha mais nova, Estere, de seis anos, a cantora aparece sozinha na arquibancada. Na legenda, ela brincou: "Fã número 1 do Benfica! Cercada por todos seus amigos." No jogo, de acordo com Madonna, o Benfica venceu por 6 a 0, com direito a gol de Banda.
David Banda joga no Benfica desde 2017. Para dar apoio à carreira do filho no esporte, Madonna se mudou para Lisboa no mesmo ano. Desde então, a cantora tem aproveitado a vida cultural do país, que ela já revelou que terá grande influência sobre o seu novo disco.
De acordo com rumores, uma música inédita de Madonna deve ser lançada em breve, com o título de "Batuka". Em seu Instagram, a cantora americana compartilhou, há alguns dias, alguns vídeos dos bastidores da gravação da canção, com participação da Orquestra de Batukadeiras em Portugal, originárias de Cabo Verde. "Uma oração ao final de uma gravação mágica com a Orquestra de Batukadeiras. Tão sortuda de ter essas mulheres incríveis e poderosas no meu disco."
Outra participação do novo disco de Madonna pode ser da cantora brasileira Anitta, que esteve em estúdio com a rainha do pop em dezembro do ano passado, quando as duas compartilharam, também no Instagram, uma foto do encontro musical.
Mais um rumor sobre a nova fase da carreira de Madonna é que a cantora pode ter sido convidada para apresentar algumas de suas novas músicas na edição deste ano do evento Eurovision, maior competição musical da Europa. O evento este ano acontece entre os dias 14 e 18 de maio em Israel.

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