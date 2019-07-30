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Road trip no ES

Madalena, filha de Bruno Gissoni, vira mascote de Itaúnas em foto fofa

Bruno e a esposa, Yanna, estão em road trip pelo Espírito Santo com a filha, Madalena, de 2 anos
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

30 jul 2019 às 12:26

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 12:26

O ator Bruno Gissoni e a filha, Madalena, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @brunogissoni
Bruno Gissoni e Yanna Lavigne estão já há alguns dias curtindo as belezas do Espírito Santo de kombi. Em Itaúnas, no Norte do Estado, fotos e vídeos de Madalena, filha do casal, viralizaram pela beleza espontânea de pequena. 
> De Kombi, ator Bruno Gissoni faz road trip no ES com esposa e filha
A menina, que tem 2 anos de idade, foi até comparada ao pai por seguidores que disseram que os dois estão superparecidos: "Ela está a sua cara". Na imagem compartilhada em suas redes sociais, Gissoni escreveu: "A vida sorriu para mim". 
A criança aparece encantada com as praias de Itaúnas e também passeou com o pai pela vila. Em vários registros, surgiu "montada" em Gissoni para ver todas as belezas com visão privilegiada com o papai. 
> Bruno Gissoni e família provam moqueca capixaba e viajam pelo ES
No fim da tarde desta segunda (29), o ator surgiu em vídeos passeando pelas Dunas de Itaúnas e elogiou o local, fazendo apelo para preservação da natureza
> De férias com a família no ES, Bruno Gissoni visita Mosteiro Zen Budista
Desde fevereiro, o global colocou como meta rodar o Brasil de kombi com a esposa, que também é atriz. 
PEDRA AZUL E CAPARAÓ
Além dos perfis pessoais, o casal criou um Instagram em conjunto, onde compartilha as peripécias de cada viagem a bordo do veículo. Nessa conta, os dois surgiram em um hotel de luxo de Pedra Azul, nesta quinta-feira (25), e no início da tarde estavam passeando pelos restaurantes e bistrôs das rotas do Carmo e do Lagarto.
ES EM ALTA
Sócio de café capixaba, o ator Rafael Cardoso também está curtindo o inverno no Espírito Santo. "Pôr do Sol no Sítio Conduru, onde produzimos nosso cafézinho especial", escreveu Rafael no Instagram. Na web, o global também compartilhou vídeos em que aparece mostrando um pouco da propriedade que fica em uma região mais alta da cidade.
> Sócio de café capixaba, ator Rafael Cardoso visita o ES

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