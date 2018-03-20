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Macaco do cantor Latino morre atropelado no Rio

O animal morreu quando fugiu e foi atropelado por um carro no condomínio do cantor no Rio de Janeiro

Publicado em 20 de Março de 2018 às 20:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 20:37
Latino ao lado de seu macaquinho, Twelves Crédito: Instagram | Reprodução
O macaco de estimação do cantor Latino, Twelves, morreu na tarde desta terça-feira, 20. De acordo com informações passadas por seu agente, Francimar, o animal morreu por volta das 13h, quando fugiu e foi atropelado por um carro no condomínio do cantor no Rio de Janeiro.
"Hoje é o dia mais infeliz da minha vida. Orem por mim!", escreveu Latino em sua conta no Instagram. Ele também publicou uma foto segurando a mão do animal, aparentemente já morto.
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Twelves era um macaco prego de cinco anos de idade, original da cidade de Xanxerê, em Santa Catarina. O bichinho possuía um Instagram próprio com quase 130 mil seguidores.

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