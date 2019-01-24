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Luiza Possi anuncia gravidez do 1º filho e diz que foi surpresa

O anúncio foi feito em sua conta no Instagram

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 17:29

Publicado em 

24 jan 2019 às 17:29
Crédito: Reprodução/Instagram @luizapossi
A cantora Luiza Possi, 34, anunciou nesta quinta-feira (24) que está grávida de seu primeiro filho. Ela não informou de quanto tempo está a gestação, mas disse que não foi planejada. "Nunca imaginei, numa esperei, não programei, mas estou superfeliz".
O anúncio foi feito em sua conta no Instagram: "O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade!", postou.
Luiza, que se casou com o diretor da Globo Cris Gomes em setembro do ano passado, afirmou que estava superansiosa pra compartilhar a notícia, mas que esperou um tempo "pra tudo dar certo". Ela ainda disse que vai compartilhar "passo a passo dessa nova jornada" com os fãs.
Luiza Possi e Cris Gomes se conheceram durante o quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão e assumiram o namoro em julho de 2017. A cantora já foi casada por dois anos com o ator Pedro Neschling, filho do maestro John Neschling e da atriz Lucélia Santos.

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