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Luísa Sonza volta às redes sociais e anuncia lançamento de novo álbum

"DOCE 22", novo trabalho da artista, estará nas plataformas digitais no próximo dia 18

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jul 2021 às 17:10
Depois de passar mais de um mês afastada das redes sociais, Luísa Sonza anunciou o lançamento de seu novo álbum, na noite deste domingo (11). No Instagram, a cantora deu mais detalhes sobre "DOCE 22".
O novo disco será lançado nas plataformas de streaming no próximo dia 18, à meia-noite. A data foi escolhida por ser o aniversário de Luísa. Como ela explica na postagem, "não faria sentido" lançar o álbum depois disso, justamente porque o título faz referência à idade atual dela, 22 anos.
Cantora Luíza Sonza
Luísa Sonza, cantora Crédito: Reprodução/Instagram
"De certa maneira, estou ansiosa para mostrar o que eu fiz para vocês e, principalmente, pra mim, na verdade. Talvez vocês nem entendam nada desse álbum ou entendam ele todo errado. Ou talvez vocês finalmente possam me entender. E, se vocês entenderem, podem explicar para mim? Porque eu acho que ainda não entendi nada", brincou.
"Mas, eu sei que sinto cada parte dele dentro de mim. No final, é isso que importa. Eu quero que as músicas sejam sobre minha vida, sejam sobre a nossa (vida). Quero que seja sobre nós. Sobre você, suas vivências", afirmou.
"Quero que sintam como eu sinto. Seja lá o que você já viveu, que esse álbum te conforte, te divirta, te faça chorar, te faça se sentir sexy, te faça sentir raiva, coragem, prazer, poder, dor, força. Que esse álbum te faça sentir. Enfim, é isso. Voltei", finalizou.
A artista tinha se distanciado das redes sociais após receber uma série de ataques na internet que a responsabilizavam pela morte do filho de Whindersson Nunes, seu ex-marido. Depois das ameaças, a equipe de Luísa anunciou que ela iria fazer uma pausa na carreira e adiar o lançamento do novo disco.

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