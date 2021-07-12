Luísa Sonza volta às redes sociais e anuncia lançamento de novo álbum

Depois de passar mais de um mês afastada das redes sociais, Luísa Sonza anunciou o lançamento de seu novo álbum, na noite deste domingo (11). No Instagram, a cantora deu mais detalhes sobre "DOCE 22".

O novo disco será lançado nas plataformas de streaming no próximo dia 18, à meia-noite. A data foi escolhida por ser o aniversário de Luísa. Como ela explica na postagem, "não faria sentido" lançar o álbum depois disso, justamente porque o título faz referência à idade atual dela, 22 anos.

Luísa Sonza, cantora Crédito: Reprodução/Instagram

"De certa maneira, estou ansiosa para mostrar o que eu fiz para vocês e, principalmente, pra mim, na verdade. Talvez vocês nem entendam nada desse álbum ou entendam ele todo errado. Ou talvez vocês finalmente possam me entender. E, se vocês entenderem, podem explicar para mim? Porque eu acho que ainda não entendi nada", brincou.

"Mas, eu sei que sinto cada parte dele dentro de mim. No final, é isso que importa. Eu quero que as músicas sejam sobre minha vida, sejam sobre a nossa (vida). Quero que seja sobre nós. Sobre você, suas vivências", afirmou.

"Quero que sintam como eu sinto. Seja lá o que você já viveu, que esse álbum te conforte, te divirta, te faça chorar, te faça se sentir sexy, te faça sentir raiva, coragem, prazer, poder, dor, força. Que esse álbum te faça sentir. Enfim, é isso. Voltei", finalizou.