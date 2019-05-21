Luísa Sonza rebate seguidora que sugeriu gravidez para animar Whindersson

Luisa Sonza e Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

A cantora Luísa Sonza, 20, teve de rebater o comentário de uma seguidora nas redes sociais que pedia para que ela tivesse um filho com o humorista Whindersson Nunes, 24, como forma de animar o rapaz.

Whindersson sofre de depressão e anunciou que se desligaria um tempo das redes sociais para tratar do problema. Ele chegou a dizer não ter vontade de viver.

Em seu Twitter, Sonza disse que não acreditava que uma gravidez melhoraria a autoestima do amado. Ela também afirmou que não considera certo usar uma pessoa para ser mais feliz. Luísa chegou a cancelar compromissos para dar apoio ao marido, que em abril fez uma cirurgia de urgência.

Em resposta a outro fã, a cantora ainda disse: "Não tenha filho para agradar os outros".

"Depois que aconteceram essas coisas com o Whindersson recebi diversas mensagens do tipo: 'dá um filho para ele' ou 'ter um filho vai levantar a autoestima' etc. Eu entendo que muitos são fãs e querem ser fofos, sei que ter filho deve ser incrível, mas filho não é uma brincadeira", afirmou.