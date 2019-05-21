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Luísa Sonza rebate seguidora que sugeriu gravidez para animar Whindersson

Whindersson sofre de depressão e anunciou que se desligaria um tempo das redes sociais para tratar do problema. Ele chegou a dizer não ter vontade de viver

Publicado em 

21 mai 2019 às 01:10

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 01:10

Luisa Sonza e Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
A cantora Luísa Sonza, 20, teve de rebater o comentário de uma seguidora nas redes sociais que pedia para que ela tivesse um filho com o humorista Whindersson Nunes, 24, como forma de animar o rapaz.
Whindersson sofre de depressão e anunciou que se desligaria um tempo das redes sociais para tratar do problema. Ele chegou a dizer não ter vontade de viver.
Em seu Twitter, Sonza disse que não acreditava que uma gravidez melhoraria a autoestima do amado. Ela também afirmou que não considera certo usar uma pessoa para ser mais feliz. Luísa chegou a cancelar compromissos para dar apoio ao marido, que em abril fez uma cirurgia de urgência.
Em resposta a outro fã, a cantora ainda disse: "Não tenha filho para agradar os outros".
"Depois que aconteceram essas coisas com o Whindersson recebi diversas mensagens do tipo: 'dá um filho para ele' ou 'ter um filho vai levantar a autoestima' etc. Eu entendo que muitos são fãs e querem ser fofos, sei que ter filho deve ser incrível, mas filho não é uma brincadeira", afirmou.
A artista continuou. "Como vou usar uma pessoa para 'ser' mais feliz? É tipo as pessoas que têm filho para salvar um relacionamento. Na minha opinião, para ter um filho precisamos no mínimo estar felizes e de bem com a vida. Precisamos tratar nossas crianças como a coisa mais preciosa que temos, afinal elas são nosso futuro", concluiu.

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