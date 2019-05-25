Luísa Sonza defende Whindersson na briga com Carlinhos Maia

Luísa Sonza com o marido Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Luísa Sonza (20), disse nesta sexta-feira (24) que "não vai se calar diante de tanta mentira que inventaram" a envolvendo na briga do seu marido, o humorista Whindersson Nunes, com o influenciador digital Carlinhos Maia.

Em um longo texto publicado em seu Instagram, Luísa afirmou que o quadro de depressão de Whindersson piorou diante de toda a confusão e que, por isso, ela resolveu se pronunciar sobre o assunto, especialmente, depois do que Carlinhos fez, "zombando da doença" do humorista.

Em comentário sobre uma publicação de Whindersson com vários "kkkk", Carlinhos escreveu no Instagram na quinta-feira (23): "Oxe, não era ele que estava com depressão?"

"Eu NÃO VOU deixar esse cara matar meu marido, não vou ficar calada, porque o Whindersson não merece isso", escreveu Luísa.

A confusão entre dois dos principais influenciadores digitais no Brasil estourou publicamente na terça-feira (21), quando o humorista e Luísa não foram ao badalado casamento de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães, no Sergipe. Eles seriam padrinhos na cerimônia.

Começaram a surgir rumores que a cantora seria a responsável pelo desentendimento entre os dois, porque ela não iria com a cara de Carlinhos. Luísa nega. "Não entendi de onde ele inventou que eu não gosto dele", escreveu.

Ela também comentou que Carlinhos nunca a convidou para ser madrinha no casamento e que só ficou sabendo que seria pela internet. "Achei que só o Whindersson seria, porque eu mal conhecia eles dois [Carlinhos e Maia]".

Ela também respondeu a fãs do influenciador digital que divulgaram um vídeo antigo em que Luísa fala que vai fazer uma música para o casamento dos dois. "Eu fico feliz vendo o casamento de qualquer pessoa, não precisa ser meu amigo, faria uma música de amor para qualquer união, teria sim o prazer de cantar em um casamento".

Ainda na publicação, a cantora afirmou que Carlinhos chegou a lhe pedir desculpas e admitiu que falava mal dela pelas costas. Luísa também disse que nunca falou dele para outras pessoas "a não ser que, sim, Whindersson não se dava bem com Carlinhos, porque tinha muitos e muitos e muitos motivos que não queremos ficar expondo, porque achamos isso tudo péssimo".

PEDIDO DE DESCULPAS

Whindersson desabafou durante a madrugada desta sexta (24) em sua conta no Instagram e disse que Carlinhos o desbloqueou do WhatsApp e pediu desculpas: "Ele deve ter tomado um choque de realidade".

Antes, no entanto, Whindersson contextualizou a confusão e disse que Carlinhos falava mal dele pelas costas. "Conheci o Carlinhos pelo Kaká ( Kaká Diniz, empresário e marido de Simone, da dupla com Simaria). Ele era uma pessoa muito legal, gente boa, um cara presença. Mas comecei a sentir uma atitudes...comecei a ficar chateado", disse, sem especificar do que se tratava.

A briga foi tão feia que Carlinhos, que até então era chamado pelos seus seguidores como o rei do Instagram, desativou a sua conta da rede social.

Carlinhos Maia disse ao blog do Leo Dias, no UOL, que Whindersson e Sonza não estariam felizes com o crescimento do influenciador digital na internet. "Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz [se referindo aos números de Carlinhos que superaram os de Whindersson]. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada."

Depois, aparentando arrependimento, ele publicou um pedido de desculpas em seu Instagram.

"Sou homem suficiente para pedir perdão, e dizer estou aqui para recomeçar ou não! Mas estou aqui para dizer que : O BEM SEMPRE VENCEEEEEEEE!! (...) Desculpas meus amigos, desculpa humor e amor, mas essa 'guerra ' vai terminar em PAAAAAAAZ!!! Continuo sendo fã desse cara [ Whindersson] e não vou deixar de ser NUNCA!!! Você tem seu espaço, e eu o meu. O resto é só falatório. Você chegou primeiro, e eu depois e nos unimos. Você me falou sobre amar e eu te falei sobre amor (parece até um casal kkkkk) você me ensinou muitas coisas e me ouviu quando eu precisei. Obrigado", escreveu.