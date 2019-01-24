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Luisa Marilac chama Nego do Borel para atuar em campanha LGBT

Luisa é a travesti que foi alvo dos comentários transfóbicos de Nego do Borel; segundo informações do colunista Leo Dias, ela e sua equipe aguardam posicionamento da equipe de Nego do Borel sobre o assunto

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 11:45

Publicado em 

24 jan 2019 às 11:45
Crédito: Reprodução/Instagram @luisamarilacc
Apesar de ser a vítima, desde o início, Luisa Marilac tem buscado saídas alternativas para Nego do Borel se sair menos pior do que já está da situação dos comentários transfóbicos dos quais é acusado de fazer. Segundo informações do colunista Leo Dias, agora, a travesti e sua equipe convidaram Nego para participar de uma campanha pró-LGBT+. 
De acordo com Leo Dias, Luisa e sua equipe fizeram contato com a equipe de Nego do Borel pedindo que ele atue em uma campanha contra a transfobia e homofobia, especificamente.
Segundo os advogados de Marilac, eles aguardam um retorno. 

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