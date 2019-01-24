Luisa Marilac chama Nego do Borel para atuar em campanha LGBT

Apesar de ser a vítima, desde o início, Luisa Marilac tem buscado saídas alternativas para Nego do Borel se sair menos pior do que já está da situação dos comentários transfóbicos dos quais é acusado de fazer. Segundo informações do colunista Leo Dias, agora, a travesti e sua equipe convidaram Nego para participar de uma campanha pró-LGBT+.