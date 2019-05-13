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Está com dor

Ludmilla cancela shows e falta Show dos Famosos com dor na coluna

Cantora não está em condições de enfrentar o palco

Publicado em 

13 mai 2019 às 12:00

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 12:00

A cantora Ludmilla, 24, cancelou dois shows que faria na noite deste sábado (11), no interior de São Paulo, por conta de um problema na coluna. Ela também não participou do Show dos Famosos neste domingo (12) por orientação médica. 
Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Segundo a assessoria de imprensa da cantora, ela faria duas apresentações, nas cidades de Cruzeiro e Lorena, e já estava na primeira cidade quando foi socorrida até a Santa Casa por conta de dores da coluna. Ela ficou internada na unidade até esta manhã. 
"Ludmilla lamenta não poder fazer os shows e estar com seus fãs e todo o público que estaria presente, mas por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente, foi necessário o cancelamento", afirmou sua assessoria em nota. 
Não foi informado o problema exato da cantora nem quando ela deve voltar aos palcos. Já informações sobre remarcações de shows e possíveis ressarcimentos, a assessoria da cantora afirmou que serão tratados diretamente com os contratantes. 
Em suas duas últimas participações no Show dos Famosos, Ludmilla imitou os cantores norte americanos Anita Baker e Michael Jackson. 

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