Ludmilla assina com a Globo para apresentar temporada de verão do Só Toca Top

(FOLHAPRESS) -, 24, acaba de assinar contrato com a Rede Globo para apresentar a versão de verão do Só Toca Top, A atração musical deve ser exibida aos sábados a partir de janeiro de 2020. A cantora contará com a companhia de Mumuzinho, 35, em alguns programas da temporada.

Essa será a segunda vez que a funkeira mostra seu lado apresentadora. Em 2017, ela substituiu Anitta, 26, em um episódio do Música Boa Ao Vivo, exibido pelo canal pago Multishow. A dona do hit Show das Poderosas teve que se ausentar devido a compromissos no exterior.