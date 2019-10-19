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Ludmilla assina com a Globo para apresentar temporada de verão do Só Toca Top

A cantora contará com a companhia de Mumuzinho, 35, em alguns programas da temporada

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 18:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2019 às 18:57
A cantora Ludmilla  Crédito: Instagram/@ludmilla
(FOLHAPRESS) - Ludmilla, 24, acaba de assinar contrato com a Rede Globo para apresentar a versão de verão do Só Toca Top, A atração musical deve ser exibida aos sábados a partir de janeiro de 2020. A cantora contará com a companhia de Mumuzinho, 35, em alguns programas da temporada. 
Essa será a segunda vez que a funkeira mostra seu lado apresentadora. Em 2017, ela substituiu Anitta, 26, em um episódio do Música Boa Ao Vivo, exibido pelo canal pago Multishow. A dona do hit Show das Poderosas teve que se ausentar devido a compromissos no exterior.

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