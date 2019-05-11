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Luciano Huck pede desculpas por ofender seguidora

Criticado durante live, apresentador disse: 'Deve estar solteira e abandonada, pelo visto'

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:25

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:25

10/05/2019 - O apresentador Luciano Huck Crédito: Reprodução/TV Globo
O apresentador Luciano Huck, 47, escreveu um longo texto em primeiro pessoa pedindo desculpas por uma declaração apontada como machista que deu na semana passada ao retrucar uma seguidora no Instagram. "Fui bastante infeliz na escolha das palavras", admitiu.
Huck fazia uma live na rede social quando uma seguidora o criticou dizendo: "Você é esquisito e tem emoções falsas". Ele então retrucou: "Muito sensível você, mulher. Deve estar solteira e abandonada, pelo visto." Foi o suficiente para ser chamado de machista na internet.
Huck assumiu que não devia ter reagido daquela maneira. "Depois de tanto tempo lidando com o diálogo nesses ambientes, sei o quanto os ânimos se acirram e a polarização se aguça. De forma especial nos últimos anos. Mas isso não justifica minha atitude. Não me coloco na posição de vítima", escreveu.
E continuou: "Quem me conhece, assiste ou segue sabe que sou uma pessoa que persegue o consenso e o diálogo construtivo e que respostas ofensivas não são parte do meu dia a dia, entre outras razões porque sei que não constroem nada nem nos levam a lugar nenhum. E foi tudo o que não observei neste episódio".
"Meu comentário despertou a percepção da minha fala como carregada de preconceitos, contra os quais inclusive luto ativamente no meu dia a dia profissional e pessoal. Refleti e acho que cabe, sim, um pedido de desculpas à pessoa que fez a crítica e a todas as mulheres e homens que possam ter se sentido ofendidos pelas minhas palavras", falou o apresentador.

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