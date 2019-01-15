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Luciano Huck e Angélica doam bola de futebol para crianças africanas

Em Moçambique, casal se sensibilizou com grupo de meninos que jogava futebol

Publicado em 

15 jan 2019 às 13:59

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 13:59

Angélica e Luciano Huck Crédito: Divulgação/TV Globo
Luciano Huck e Angélica estão passando férias na África e desfrutando da paisagem exuberante do continente. Junto com os filhos, o casal compartilha as principais aventuras pelas redes sociais.
Em Moçambique, Huck e Angélica se sensibilizaram com um grupo de garotos que jogava bola. "O jogo foi divertido, o time excelente e a mistura foi o melhor de tudo. Mas a bola precisava melhorar. E lá fomos nós", escreveu o apresentador no início do vídeo, no qual mostra o caminho para comprar os brinquedos para doação. Segundo ele, a bola usada pela criançada para brincar não estava adequada.
O apresentador do Caldeirão do Huck mostra a bola de futebol saindo da loja até chegar ao grupo de meninos. Os filhos de Luciano e Angélica aparecem abraçados com os garotos do país africano, formando um time.
"Conselho ajuda, exemplo arrasta. Queremos criar filhos capazes de enxergar além dos próprios umbigos, dispostos a melhorar o mundo a sua volta", disse Luciano Huck no perfil oficial dele no Instagram.

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