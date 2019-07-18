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SAÚDE

Lucas Lucco tranquiliza fãs após cirurgia: 'está tudo bem'

Cantor publicou foto ao lado de sua noiva, Lorena Carvalho, nesta quarta-feira, 17

Publicado em 

17 jul 2019 às 21:56

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 21:56

Lucas Lucco ao lado da noiva, Lorena Carvalho Crédito: Instagram / @lucaslucco
O cantor Lucas Lucco tranquilizou seus fãs nesta quarta-feira, 17, ao publicar uma mensagem falando sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para correção de uma lesão no músculo do peitoral, na última terça-feira, 15.
"Passando para dizer que por aqui está tudo bem! Obrigado a todos pela preocupação e mensagens de carinho! Sigo 'de molho' conforme recomendações médicas, mas, como vocês podem ver, muito bem amparado", afirmou, ao lado de sua noiva, Lorena Carvalho.
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Lucas Lucco também agradeceu ao apoio dos fãs em um story: "Com toda certeza a minha recuperação será bem mais rápida com todas essas boas energias endereçadas a mim. Vou precisar me dedicar bastante durante esses dias de repouso para que fique tudo 100%. A Lorena tá cuidando de mim, como sempre, e logo menos vou dando notícias".
A cirurgia de Lucas Lucco
De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, a cirurgia foi uma "simples correção" de uma "lesão no músculo do peitoral esquerdo".
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Por conta da cirurgia, o artista ficará afastado por 11 dias, o que implicará no cancelamento de seu show na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, que seria realizado no próximo sábado, 20. Uma nova data será anunciada em breve, de acordo com comunicado divulgado por sua equipe.
Os compromissos restantes de Lucas Lucco, programados a partir de 26 de julho, seguem confirmados.

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