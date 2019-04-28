Luana Piovani rebate internauta após receber conselho sobre Scooby Crédito: Instagram

A atriz Luana Piovani , 42, e o surfista Pedro Scooby , 30, não estão mais juntos. Logo após eles passarem o Carnaval deste ano separados, o casal confirmou o término do relacionamento. Apesar disso, os dois continuam amigos e se apoiando.

Nesta semana, Piovani publicou uma foto sua na banheira em sua rede social e recebeu elogios do ex-marido com quem tem três filhos. Scooby comentou na foto: "Pacotão phyno", e a atriz respondeu: "Você conhece, né, 'bifão'?"

Contudo, uma seguidora de Luana Piovani se sentiu incomodada e resolveu "dar uma dica" para ele sobre sua relação com Scooby. "Você dando 'telha' para seu 'bifão' e ele chegando em evento com Paolla Oliveira", disse a internauta.

Conhecida por não levar desaforos para casa, Luana Piovani rebateu a seguidora: ""Amada prestenção: ele está solteiro. Tem mais é que passar o rodo mesmo. Vou dar 'trela' e cartaz para ele a vida toda. Mulher é um bicho que precisa se desamarrar dessa vida de repressão. Vocês pensam muito errado, tudo ciumenta, possessiva, vingativa... suave, 'fia', suave".

Em seu Stories do Instagram, Luana aproveitou também para comentar o imbróglio com a internauta. "Entrei no perfil da garota que veio querer me dar uma aula. Logo para mim, dona do circo. Coitadinha, ela nem deve saber se masturbar direito. Ela está começando a vida. Uma cara de colágeno de 20 anos. Ela veio falar que eu fico viajando de ficar dando trela para o Pedro porque desse jeito ninguém vai se aproximar de mim. Porque ele fica ciscando no meio canteiro."

Luana Piovani também aproveitou para falar sobre a insegurança que muitas mulheres sentem. "A coisa que eu mais tenho vista na vida são duas coisas bastante contraditórias. A primeira são as mulheres com esse papo furado do empoderamento, ninguém solta da mão de ninguém, sororidade...Isso é papo de poucas evoluídas. Segurança a gente adquire na vida e ela trabalha em todos os aspectos. Se você é uma pessoa segura de si, você tem segurança no quesito profissional, no quesito pessoal, no quesito amoroso."

A apresentadora lembrou ainda que sempre estudou, pois sabia o conhecimento seria a única coisa que não poderia tirar dela. "Eu, por exemplo, sempre estudei e tentei me preencher com bastante conteúdo porque sabia que isso seria a única coisa que ninguém ia me tirar. Por isso tenho muita segurança no meu trabalho. Errei muito fazendo teatro. Estudei já demais. Você pode pedir qualquer coisa para eu fazer que eu vou fazer bem. Assim na minha vida amorosa. Já errei demais, já acertei algumas vezes e hoje eu sei o que eu quero e o que não quero. E também na minha vida pessoal."

Para finalizar, Piovani disse ainda que as mulheres são muito ciumentas e possessivas e que o ex-marido sempre estará presente em sua vida, independentemente de com que ele esteja. "Acho uma pena que pelo menos 70%, 80% das mulheres que eu conheço são ciumentas, são possessivas, o que significa que são quase todas inseguras. É uma pena. É tão bonito quando você vê uma mulher segura de si, independentemente do que estão dizendo, do quanto ela está valendo no mercado ou não. É tão bonito conhecer a sua história e se valorizar, saber das suas escolhas, dos seus princípios e fazer valer isso. Tudo o que você já viveu e que já sofreu."