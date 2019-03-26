Luana Piovani e Pedro Scooby celebram aniversário de sete anos de Dom

26/03/2019 - Luana Piovani e Pedro Scooby comemoram aniversário do filho Domzuco Crédito: Divulgação/Instagram

Após o término anunciado no início do mês, a atriz Luana Piovani, 42, e o surfista Pedro Scooby, 30, se reuniram na manhã desta terça-feira (26) para celebrar o aniversário de sete anos do filho Dom.

"Bom dia mundão! Tão feliz de ser mãe do Domzuco. Meu primogênito. Foi ele que me ensinou a ser mãe", afirmou a atriz a caminho da festa na escola, vestindo uma camiseta com os dizeres "Pura Vida".

O bolo de Dom imitava uma pista com um skatista fazendo o ollie, manobra para subir e pular obstáculos. "Ele acabou de aprender a fazer esse truque no skate", contou Luana orgulhosa.

Scooby aparece na sequência no carro trazendo a vela que na correria os dois esqueceram de comprar. "O aniversário é dele, mas quem merece parabéns somos nós", diz Luana.

"Hoje, oficialmente aniversário do Dom, estamos aqui na escola", diz Scooby mostrando Luana acenando para o vídeo.