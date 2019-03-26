Luana Piovani e Pedro Scooby celebram aniversário de sete anos de Dom

Após o término anunciado no início do mês, a atriz Luana Piovani, 42, e o surfista Pedro Scooby, 30, se reuniram na manhã desta terça-feira (26) para celebrar o aniversário de sete anos do filho Dom.
"Bom dia mundão! Tão feliz de ser mãe do Domzuco. Meu primogênito. Foi ele que me ensinou a ser mãe", afirmou a atriz a caminho da festa na escola, vestindo uma camiseta com os dizeres "Pura Vida".
O bolo de Dom imitava uma pista com um skatista fazendo o ollie, manobra para subir e pular obstáculos. "Ele acabou de aprender a fazer esse truque no skate", contou Luana orgulhosa.
Scooby aparece na sequência no carro trazendo a vela que na correria os dois esqueceram de comprar. "O aniversário é dele, mas quem merece parabéns somos nós", diz Luana.
"Hoje, oficialmente aniversário do Dom, estamos aqui na escola", diz Scooby mostrando Luana acenando para o vídeo.
A comemoração, porém, foi interrompida pelos outros filhos do casal. Bem, 3, passou mal num passeio da escola, no que foi imitado pela irmã gêmea, Liz, que também dizia sentir muita dor. Antes de cortar o último pedaço do bolo, os dois saíram correndo para acudir as crianças, que passam bem, garantiu Luana.