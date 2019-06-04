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Luana Piovani diz que filho ficou triste ao saber de Scooby e Anitta

Segundo a atriz e apresentadora, foi um amigo da escola que mostrou para o menino uma foto de Scooby beijando a nova namorada

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 02:27

Publicado em 

04 jun 2019 às 02:27
Luana Piovani, 42, contou nesta segunda-feira (3) que o seu filho mais velho, Dom, 6, ficou triste e se preocupou com ela ao descobrir que o pai, o surfista Pedro Scooby, 30, está namorando a cantora Anitta, 26. O novo casal assumiu o romance no sábado (1º).
Segundo a atriz e apresentadora, foi um amigo da escola que mostrou para o menino uma foto de Scooby beijando a nova namorada. "Ele [Dom] veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Depois contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo", escreveu ela no Stories do Instagram.
Na sequência, Piovani afirmou que tranquilizou o filho. "Depois de engolir o fel que encheu minha boca, eu fortaleci e disse que o amor não morreu. Somos uma família. Seremos sempre. Namorada, virão algumas ainda. E eu? Sigo de capa", conclui.
No domingo (2), em vídeo no seu canal no YouTube, a apresentadora falou sobre o assunto. Disse que está muito feliz, que não se sente vítima, mas que o ex-marido poderia ter contado para ela sobre o namoro antes da relação ser revelada nas redes sociais. 
"Eles estão na idade do show. Eu me lembro de quando eu gostava disso. Para que ficar escondendo? Acho que poderia ter sido de maneira mais discreta em relação a mim. Só poderia ter me dado um toque para eu não ficava sabendo pelas redes", falou.
 Ela também explicou que desativou os comentários em suas redes sociais, porque a situação virou uma "guerra", com muitos julgamentos dos seguidores.
No sábado (1º), Luana Piovani já tinha escrito no Instagram, que estava bem e que já "pegou uns três caras" desde que se separou de Scooby. O casal anunciou o término do relacionamento no início de março. Eles estavam casados desde 2013. Além de Dom, 6, eles são pais dos gêmeos Bem e Liz, 3.
Piovani está morando em Portugal, onde apresenta um reality show na TV portuguesa. 
NOVO NAMORO
Scooby publicou no sábado (1º) uma foto em que aparece beijando Anitta apaixonadamente. E ainda brincou com uma amiga que está no fundo da imagem: "Foi mal pela vela".
Os pombinhos estão de férias em Bali, na Indonésia, e levantaram suspeitas sobre um relacionamento ao serem flagrados, há alguns dias, dançando lado a lado.
Em outra publicação, o surfista compartilhou uma série de vídeos de Anitta dançando suas próprias músicas em uma balada de Bali.
Em 2016, quando Scooby e Piovani terminaram o casamento pela primeira vez, Anitta e o surfista já tiveram um "affair", que terminou após uma briga em uma festa.

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