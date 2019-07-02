Luana Piovani diz que convivência diária motivou fim com Scooby

A atriz Luana Piovani Crédito: Instagram / @luapio

A convivência diária difícil e distante foi o que motivou o término de Luana Piovani , 42, com o surfista Pedro Scooby , 30. De acordo com o portal do jornal Extra, a declaração foi dada no programa Você na TV, da TVI, de Portugal. Scooby está namorando Anitta

"Quando chegamos aqui, as coisas ficaram mais claras com relação ao nosso relacionamento. E a distância ficou grande. No Brasil, eu tinha nove funcionários na minha casa, ele cheio de eventos, eu também... Quando chegamos aqui, era em casa, uma vida familiar. Daí, a gente conseguiu entender o que estava acontecendo. E para que a gente mantivesse a harmonia da casa, resolvemos nos separar", disse ela. Luana e Pedro Scooby se separaram em março.

Na mesma entrevista, de acordo com a publicação, Luana negou a informação de que estaria de romance com o galã modelo português Rubem Rua. "Os dois solteiros, eu apresento a minhas amigas para ele, e ele apresenta os amigos dele para mim", disse, ela na TV.