Luan Santana faz show de jaqueta com etiqueta pendurada

Luan Santana fez mais um show no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (29). O jornalista Bruno Chateaubriand foi prestigiar o cantor, mas, em seu stories do Instagram percebeu que havia algo de errado com o look do sertanejo. "Eu quero essa jaqueta do Luan Santana. Sabe porque? Ainda está com a etiqueta", exclamou ele, ao postar um vídeo da cena.
Cerca de duas horas depois de gravar o primeiro vídeo, Bruno ainda fez outro registro em que Luan continuava com uma etiqueta da jaqueta pendurada na parte de trás da peça de roupa. "E a etiqueta continua lá... Mas acho que faz parte do figurino, não é? Eu quero andar de etiqueta também. Luan Santana lança moda etiqueta", brincou.