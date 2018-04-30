Luan Santana faz show de jaqueta com etiqueta pendurada

Luan Santana fez mais um show no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (29). O jornalista Bruno Chateaubriand foi prestigiar o cantor, mas, em seu stories do Instagram percebeu que havia algo de errado com o look do sertanejo. "Eu quero essa jaqueta do Luan Santana. Sabe porque? Ainda está com a etiqueta", exclamou ele, ao postar um vídeo da cena.