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Luan Santana faz show de jaqueta com etiqueta pendurada

"Trocas podem ser feitas em até 30 dias, senhor"

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 14:48

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

30 abr 2018 às 14:48
Luan Santana faz show de jaqueta com etiqueta pendurada Crédito: Reprodução/Instagram @brunochateaubriand
Luan Santana fez mais um show no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (29). O jornalista Bruno Chateaubriand foi prestigiar o cantor, mas, em seu stories do Instagram percebeu que havia algo de errado com o look do sertanejo. "Eu quero essa jaqueta do Luan Santana. Sabe porque? Ainda está com a etiqueta", exclamou ele, ao postar um vídeo da cena.
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Cerca de duas horas depois de gravar o primeiro vídeo, Bruno ainda fez outro registro em que Luan continuava com uma etiqueta da jaqueta pendurada na parte de trás da peça de roupa. "E a etiqueta continua lá... Mas acho que faz parte do figurino, não é? Eu quero andar de etiqueta também. Luan Santana lança moda etiqueta", brincou.
Luan Santana faz show de jaqueta com etiqueta pendurada Crédito: Reprodução/Instagram @brunochateaubriand

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